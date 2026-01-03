يدعم الصحة العقلية ويساعد على فقدان الوزن، 6 فوائد صحية للتفاح

18 حجم الخط

تتصدر فاكهة التفاح قائمة الفواكه الأكثر استهلاكا حول العالم، ليس فقط لتنوع مذاقها بين الحلاوة والحموضة، بل لكونها "مستودع غذائي" متكاملا يدعم صحة الإنسان ويقيه من أمراض مزمنة عديدة.

وتشير الأبحاث العلمية، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، إلى أن إدراج التفاح في النظام الغذائي اليومي يقلل من احتمالات الإصابة بالسرطان، السكري، وأمراض القلب، فضلا عن تحسين صحة الجهاز الهضمي والعقلي.

سواء كان الشخص يفضل الأنواع الحمراء الحلوة، أو يميل إلى الأنواع الخضراء المنعشة، فإن التفاح يظل خيار مرن في المطبخ؛ حيث يدخل في صناعة الفطائر، المخبوزات، المربيات، والسلطات، كما يعد وجبة خفيفة مثالية عند تناوله مع زبدة المكسرات.

القيمة الغذائية للتفاح

يصنف التفاح كفاكهة كثيفة العناصر الغذائية، وتوصي الإرشادات الغذائية بتناول كوبين من الفاكهة يوميا (ضمن نظام 2000 سعرة حرارية)، ويعد التفاح مصدر غنيا بـ البوليفينول، وهي مضادات أكسدة قوية.

من المهم تناول التفاح بقشرته، حيث تحتوي القشرة على نصف كمية الألياف ومعظم مركبات البوليفينول.

أبرز الفوائد المدعومة بالأبحاث العلمية للتفاح

1. دعم إنقاص الوزن

يحتوي التفاح على نسبة عالية من الألياف والماء، مما يعزز الشعور بالشبع، وأظهرت الدراسات أن تناول التفاح الكامل يبطئ عملية إفراغ المعدة مقارنة بالعصير.

ورغم تضارب بعض النتائج، تشير أبحاث إلى أن التفاح يساعد في خفض مؤشر كتلة الجسم (BMI).

2. حماية القلب والشرايين

يرتبط تناول 100 إلى 150 جرام من التفاح يوميًا بخفض مخاطر أمراض القلب وضغط الدم المرتفع، وذلك بفضل الألياف القابلة للذوبان ومركبات الفلافونويد التي تقلل أيضا من احتمالات حدوث السكتات الدماغية.

3. الوقاية من السكري

تشير مراجعات علمية إلى أن استهلاك التفاح يقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، ويرجع ذلك لمركب الكيرسيتين، مع ضرورة مراقبة مرضى السكري لمستويات السكر لديهم بانتظام.

4. تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يحتوي التفاح على "البكتين"، وهو نوع من الألياف يعمل كـ "بريبايوتك" يغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يحسن التوازن الميكروبي ويحمي من السمنة والأمراض المزمنة، كما يساعد في تخفيف أعراض الارتجاع المريئي والإمساك.

5. محاربة السرطان والربو

تساعد مضادات الأكسدة في التفاح على منع تكاثر الخلايا السرطانية، كما تعمل مادة الكيرسيتين الموجودة في القشرة على تنظيم الجهاز المناعي وتقليل الالتهابات، مما قد يفيد في حالات الربو الشعبي.

6. الصحة العقلية والنفسية

يحمي التفاح الدماغ من الإجهاد التأكسدي، مما قد يقي من مرض ألزهايمر، كما ربطت دراسات حديثة بين تناول 5 حصص من الفواكه والخضروات يوميا وتحسن الصحة النفسية لدى المراهقين والبالغين على حد سواء.

يعد تناول تفاحة واحدة على الأقل يوميًا يوفر فوائد صحية ملموسة، ولكن من المهم الالتزام بالتوصيات العامة وعدم الاكثار في تناول نوع واحد من الطعام، والتركيز على استهلاك 5 حصص من الخضار والفاكهة.

