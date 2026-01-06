الدوري الإيطالي، يوفنتوس يتقدم 1-0 على ساسولو في الشوط الأول

18 حجم الخط

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة ساسولو أمام ضيفه يوفنتوس بتقدم الأخير بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب ساسولو، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل هدف التقدم لصالح يوفنتوس اللاعب طارق موهاريموفيتش في الدقيقة 16 من عمر اللقاء.

وأعلن لوتشيانو سباليتي، مدرب يوفنتوس، عن التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة ساسولو في الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي.

ويواصل سباليتي الاعتماد على جوناثان ديفيد في خط الهجوم، رغم الانتقادات التي تعرض لها بعد إهدار ركلة جزاء في المباراة الأخيرة أمام ليتشي، والتي كلفت الفريق ضياع نقطتين ثمينتين.

تشكيل يوفنتوس أمام ساسولو

دي جريجوريو – كالولو – بريمر – كوبمينرز – ماكيني – لوكاتيلي – خيفرين – تورام – كامبياسو – ميريتي – يلدز – ديفيد.

تشكيل ساسولو أمام يوفنتوس

موريك – والوكيويتز – إيدزيس – موهاريموفيتش – دويج – تورستفيدت – كوني – يانوني – بينامونتي – لورينتي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، بينما يأتي ساسولو في المركز العاشر برصيد 23 نقطة. ويسعى البيانكونيري لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعثر الأخير، فيما يطمح ساسولو لمواصلة صحوته بعد الفوز الأخير على فيورنتينا 3-1.

