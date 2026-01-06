الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا

منتخب مصر، فيتو
18 حجم الخط

ضرب منتخب كوت ديفوار موعدا في مواجهة نارية أمام منتخب مصر، في الدور ربع النهائي ببطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، وذلك بعد تغلبه على على بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي انتهى قبل قليل على استاد مراكش في ثمن نهائي الكان.

منتخب مصر يتخطى بنين بالثلاثة

كان منتخب مصر فاز في الدور ثمن النهائي على نظيره بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما أمس الإثنين على استاد أدرار بأغادير المغربية، ليحجز رسميا بطاقة التأهل لربع نهائي أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

منتخب كوت ديفوار، فيتو

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 

 تقام مباراة منتخب مصر المقبلة أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025، يوم السبت المقبل 10 يناير، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

تنقل مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وكوت ديفوار عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

مواجهات الدور النهائي في أمم إفريقيا 2025

وتحددت رسميا جميع مواجهات الدور ربع النهائي في بطولة أمم إفريقيا 2025 بالمغرب كالتالي:

مالي ضد السنغال - الجمعة 9 يناير - الساعة 6 مساء

الكاميرون ضد المغرب - الجمعة 9 يناير - الساعة 9 مساء 

الجزائر ضد نيجيريا - السبت 10 يناير - الساعة 6 مساء

مصر ضد كوت ديفوار - السبت 10 يناير - الساعة 9 مساء

 

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم منتخب كوت ديفوار أمم أفريقيا 2025 مصر ضد كوت ديفوار موعد مباراة مصر وكوت ديفوار القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

