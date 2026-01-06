الأربعاء 07 يناير 2026
رياضة

تفوق كاسح للفراعنة، تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار في الأمم الأفريقية

مصر وكوت ديفوار،
مصر وكوت ديفوار، فيتو
أمم أفريقيا، يخوض المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن المدير الفني، مواجهة قوية أمام منتخب كوت ديفوار، في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في المغرب.

وتقام مباراة مصر وكوت ديفوار يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، وتنطلق صافرتها في الـ9 مساء بتوقيت القاهرة.

وفيما يلي تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار في بطولات كأس الأمم الأفريقية:

عدد المباريات: 11

فوز مصر: 8

فوز كوت ديفوار: 1

التعادل: 2

أهداف مصر: 23

أهداف كوت ديفوار: 10

تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار

(السودان 1970)
مصر (3) – (1) كوت ديفوار  - مباراة المركز الثالث

(مصر 1974)
مصر (2) – (0) كوت ديفوار – دور المجموعات (المجموعة الأولى)

(نيجيريا 1980)
مصر (2) – (1) كوت ديفوار – دور المجموعات (المجموعة الأولى)

(كوت ديفوار 1984)
مصر (2) – (1) كوت ديفوار – دور المجموعات (المجموعة الأولى)

(مصر 1986)
مصر (2) – (0) كوت ديفوار – دور المجموعات (المجموعة الأولى)

(الجزائر 1990)
مصر (1) – (3) كوت ديفوار – دور المجموعات (المجموعة الأولى)

(بوركينا فاسو 1998)
مصر (5) – (4) كوت ديفوار – الدور ربع النهائي (ركلات الترجيح)

(مصر 2006)
مصر (3) – (1) كوت ديفوار – دور المجموعات (المجموعة الأولى)
مصر (4) – (2) كوت ديفوار – المباراة النهائية

(غانا 2008)
مصر (4) – (1) كوت ديفوار – الدور قبل النهائي

(الكاميرون 2021)
مصر (5) – (4) كوت ديفوار – دور الـ16 (ركلات الترجيح)

