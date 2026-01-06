تفوق كاسح للفراعنة، تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار في الأمم الأفريقية

18 حجم الخط

أمم أفريقيا، يخوض المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن المدير الفني، مواجهة قوية أمام منتخب كوت ديفوار، في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في المغرب.

وتقام مباراة مصر وكوت ديفوار يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، وتنطلق صافرتها في الـ9 مساء بتوقيت القاهرة.

وفيما يلي تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار في بطولات كأس الأمم الأفريقية:

عدد المباريات: 11

فوز مصر: 8

فوز كوت ديفوار: 1

التعادل: 2

أهداف مصر: 23

أهداف كوت ديفوار: 10

تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار

(السودان 1970)

مصر (3) – (1) كوت ديفوار - مباراة المركز الثالث

(مصر 1974)

مصر (2) – (0) كوت ديفوار – دور المجموعات (المجموعة الأولى)

(نيجيريا 1980)

مصر (2) – (1) كوت ديفوار – دور المجموعات (المجموعة الأولى)

(كوت ديفوار 1984)

مصر (2) – (1) كوت ديفوار – دور المجموعات (المجموعة الأولى)

(مصر 1986)

مصر (2) – (0) كوت ديفوار – دور المجموعات (المجموعة الأولى)

(الجزائر 1990)

مصر (1) – (3) كوت ديفوار – دور المجموعات (المجموعة الأولى)

(بوركينا فاسو 1998)

مصر (5) – (4) كوت ديفوار – الدور ربع النهائي (ركلات الترجيح)

(مصر 2006)

مصر (3) – (1) كوت ديفوار – دور المجموعات (المجموعة الأولى)

مصر (4) – (2) كوت ديفوار – المباراة النهائية

(غانا 2008)

مصر (4) – (1) كوت ديفوار – الدور قبل النهائي

(الكاميرون 2021)

مصر (5) – (4) كوت ديفوار – دور الـ16 (ركلات الترجيح)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.