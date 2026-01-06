الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

10 صور ترصد مشاركة السيسي في احتفال الأقباط بعيد الميلاد المجيد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
18 حجم الخط
ads

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجموع المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بمقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة.

وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" قداسة البابا تواضروس الثاني والآباء الأساقفة المشاركون في صلوات القداس الإلهي وسط حالة من الترحيب والبهجة سادت الجميع.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إن أى مشكلة لها حل وتبقى مصر بخير وسلام، ونأمل أن يكون عام 2026 عام خير وسعادة، وكل عام وأنتم طيبين".

وأضاف خلال كلمته فى الاحتفال بعيد الميلاد بمقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة: "أدعو المصريين إلى الوحدة وأن يكونوا على قلب رجل واحد".

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد اليوم الثلاثاء 6 يناير الجاري حيث ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي البابا تواضروس كاتدرائية ميلاد المسيح الأقباط عيد الميلاد المجيد
ads

الأكثر قراءة

كوت ديفوار تضرب بوركينا فاسو بثلاثية وتتأهل لمواجهة مصر بربع نهائي أمم أفريقيا

تفوق كاسح للفراعنة، تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار في الأمم الأفريقية

الدوري الإيطالي، يوفنتوس يتقدم 1-0 على ساسولو في الشوط الأول

السيسي يصل إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة لتهنئة البابا والأقباط

الدوري الإنجليزي، وست هام يتقدم على نوتنجهام 0/1 في الشوط الأول

موعد مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

10 صور ترصد مشاركة السيسي في احتفال الأقباط بعيد الميلاد المجيد

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السكين في المنام وعلاقتها بالتغلب على المصاعب

ما حكم إقامة الموالد للصالحين ورفع الزينات والأنوار فيها؟ الإفتاء تجيب

أزهري يحسم الجدل حول مشروعية أداء الفروض عن المتوفي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية