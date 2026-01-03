فوائد الجريب فروت، يعزز صحة القلب وينظم مستوى السكر وضغط الدم

18 حجم الخط

فوائد الجريب فروت، الجريب فروت من الحمضيات الشهيرة والفاخرة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وعادة يقدم عصير في الصباح.

وفوائد الجريب فروت، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة التي تجمع بين الطعم المنعش والفوائد الصحية المتعددة، وهو ينتمي إلى عائلة الحمضيات مثل البرتقال والليمون، ويتميز بلونه الوردي أو الأحمر أو الأصفر، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تجعله مثاليًا لنظام غذائي صحي ومتوازن.

فوائد الجريب فروت

وأضافت مرام، أن من فوائد الجريب فروت:

الجريب فروت من أفضل الفواكه الداعمة للمناعة، وذلك لاحتوائه على نسبة مرتفعة من فيتامين C الذي يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء، ويقوي قدرة الجسم على مقاومة العدوى، والفيروسات، ويقلل مدة نزلات البرد والإنفلونزا.

يساعد على التئام الجروح بشكل أسرع.

يساهم الجريب فروت في تعزيز صحة القلب والشرايين من خلال خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وتحسين مستويات الكوليسترول النافع، وتنظيم ضغط الدم بفضل احتوائه على البوتاسيوم، وتقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين والجلطات، كما تساعد مضادات الأكسدة الموجودة به على حماية الأوعية الدموية من التلف.

الجريب فروت من الفواكه المثالية للأشخاص الراغبين في فقدان الوزن، لأنه منخفض السعرات الحرارية، وغني بالألياف التي تعزز الشعور بالشبع، ويساعد على تقليل الشهية، ويساهم في تحسين معدل حرق الدهون، كما ينظم مستويات السكر في الدم، لذلك يدخل الجريب فروت في العديد من أنظمة الرجيم الصحية.

يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم، حيث يتميز بمؤشر جلايسيمي منخفض، ما يقلل مقاومة الأنسولين، ويحتوي على ألياف تبطئ امتصاص السكر، ومع ذلك ينصح بتناوله باعتدال وتحت إشراف الطبيب.

يساعد الجريب فروت على تحسين عملية الهضم بسبب احتوائه على الألياف التي تمنع الإمساك، وتحفيزه لإفراز العصارات الهاضمة يعمل على تنظيف القولون من السموم، وتحسين حركة الأمعاء، كما يساهم في الحفاظ على صحة المعدة والقولون.

يدخل الجريب فروت في روتين العناية بالبشرة لما له من فوائد عديدة، منها تأخير ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة، وتعزيز إنتاج الكولاجين، وتوحيد لون البشرة، وتقليل البقع الداكنة وحب الشباب، وترطيب البشرة ومنحها نضارة طبيعية، وذلك بفضل احتوائه على فيتامين C ومضادات الأكسدة.

يساعد الجريب فروت على تقوية بصيلات الشعر، وتقليل تساقط الشعر، وتعزيز لمعان الشعر وحيويته، وتنظيف فروة الرأس من الدهون الزائدة، كما يدخل زيت الجريب فروت في العديد من مستحضرات العناية بالشعر.

يساهم الجريب فروت في دعم صحة الكبد من خلال تنشيط إنزيمات إزالة السموم، وتقليل الدهون المتراكمة على الكبد، وحماية خلايا الكبد من التلف، وتحسين وظائف الكبد بشكل عام.

عند تناول الحامل الجريب فروت باعتدال، يساعدها على تقوية المناعة، وتقليل احتباس السوائل، والمساعدة في منع الإمساك، ودعم نمو الجنين بفضل الفيتامينات والمعادن، مع ضرورة استشارة الطبيب خاصة عند تناول الأدوية.

محاذير تناول الجريب فروت

وتابعت، أنه يجب عدم الإفراط فى تناول الجريب فروت رغم فوائده الكثيرة لأنه قد يهيج المعدة لدى بعض الأشخاص، كما يحدث تفاعل مع بعض الأدوية مثل أدوية الضغط والقلب والكوليسترول، كما يمكن أن يسبب زيادة حموضة المعدة، لذلك يفضل تناوله باعتدال.

