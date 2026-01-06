كوت ديفوار تضرب بوركينا فاسو بثلاثية وتتأهل لمواجهة مصر بربع نهائي أمم أفريقيا

18 حجم الخط

تأهل منتخب كوت ديفوار إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الفوز على نظيره بوركينا فاسو، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما في ثمن النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر أمام كوت ديفوار وبوركينا فاسو في ربع النهائي يوم السبت المقبل.

أهداف مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو في كأس أمم أفريقيا

جاء هدف كوت ديفوار الأول عن طريق أماد ديالو في الدقيقة 20، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق ديوماندي في الدقيقة 31، فيما جاء الهدف الثالث عن طريق توريه في الدقيقة 87.

🤩 Ohhh le festival d'Amad Diallo qui ouvre le score pour la Côte d'Ivoire face au Burkina Faso ! pic.twitter.com/GCd5FU1xKe January 6, 2026

تشكيل كوت ديفوار أمام بوركينا فاسو

ويبدأ كوت ديفوار أمام بوركينا فاسو كالتالي:

في حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

في الدفاع: كونان، أوديلون كوسونو، دوي، إيفان نديكا.

في الوسط: فرانك كيسي، إبراهيم سنجاري، إيفان جويساند، كريست إيناو.

في الهجوم: أماد ديالو، يان ديوماندي

تشكيل بوركينا فاسو أمام كوت ديفوار

فيما بدأ بوركينا فاسو أمام كوت ديفوار كالتالي:

حراسة المرمى: هيرفي كوفي

الدفاع: إدموند تابسوبا، ستيف ياجو، إيسوفو دايو، أرسين كواسي

الوسط: أدامو ناجالو، إسماعيلا أويدراجو، سعيدو سيمبوري، سيرياك إيري

الهجوم: دانجو واتارا، لاسينا تراوري

مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو

وكان منتخب كوت ديفوار تصدّر ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين مهمين على موزمبيق والجابون، إلى جانب تعادل ثمين مع الكاميرون، أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة.

وأظهر المنتخب الإيفواري خلال مباريات الدور الأول شخصية قوية، وتنظيمًا فنيًا مميزًا تحت قيادة مدربه، حيث تمكن لاعبوه من فرض أسلوبهم الهجومي والدفاعي على معظم المباريات، معتمدين على سرعة لاعبي الوسط والهجوم لتنويع خيارات الهجوم وخلق الفرص.

