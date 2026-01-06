ما حكم إقامة الموالد للصالحين ورفع الزينات والأنوار فيها؟ الإفتاء تجيب

18 حجم الخط

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية للفتوى الإلكترونية يقول فيه صاحبه: "ما حكم الموالد التي تقام للصالحين وترفع فيها الزينات والأنوار؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

حكم الموالد التي تقام للصالحين وترفع فيها الزينات والأنوار

قالت دار الإفتاء إن إحياءُ ذكرى الأولياء والصالحين وحبُّهم والفرحُ بهم أمرٌ مرغَّبٌ فيه شرعًا؛ لما في ذلك من الباعث على التأسي بهم والسير على طريقهم، ولا بأس من تحديد أيام معينة يُحتفل فيها بذكرى أولياء الله الصالحين، سواء أكانت أيام مواليدهم أم غيرها؛ فإن هذا داخل تحت عموم قوله تعالى: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ﴾ [إبراهيم: 5].

وأما ما قد يحدث في هذه المواسم من أمور محرمة؛ كالاختلاط الفاحش بين الرجال والنساء، فيجب إنكارها وتنبيه أصحابها إلى مخالفة ذلك للمقصد الأساس الذي أقيمت من أجله هذه المناسبات الشريفة.

تشبيه أفعال الموالد بمناسك الحج

من جانب آخر، أضافت دار الإفتاء: أن المنسك في اللغة: موضع الذبح، وتشبيه هذه الموالد وما يحصل فيها من الذبح وإطعام الطعام بمناسك الحج إنما يتحدّد حكمه تبعًا لوجه الشبه الذي يقصده المُشَبِّهُ؛ فإنه إن قصد بذلك كثرة الواردين إليها أو كثرة ما يذبح فيها من الذبائح أو غير ذلك كما يحصل في الحج فهذا إخبار بالواقع، أما إن كان القصد أنها واجبة وجوب الحج فهذا خطأ؛ لأن أمثال هذه الموالد إنما جازت -وإن لم يفعلها الصحابة والتابعون- لكونها متفقةً مع الأصول العامة للشريعة.

وأما عبادة الحج فهي ركن من أركان الإسلام وشعيرة من الشعائر التي جاء بفرضها الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون؛ مُشَكِّلَةً بذلك جزءًا من هوية الإسلام التي لا يجوز الاختلاف عليها.

وإن كان قصد هذا القائل النهيَ عن أصل فعل هذه الموالد والادعاء بأنها صارت مثل مناسك الحج عند العامة سالكًا بذلك مسلك المنع منها سدًّا للذريعة فهذا منهج غير سديد؛ لأن الإيغال في باب سد الذرائع غير مرضيٍّ عند العلماء والمحققين؛ لِما فيه من التضييق على الناس فيما وسع الله عليهم، وإغلاق أبواب الخير عنهم بحجة الاحتياط من الوقوع في الخطأ، وما يؤدي إليه ذلك من تحريم الحلال المجمع عليه، والحق لا يُحتاط له بالباطل، ومن المقرر شرعًا أن "الخطأ في فعل الجائز لا يقلبه حرامًا".

