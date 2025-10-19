مشروب طبيعي قبل النوم، يساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين المزاج

مشروب طبيعي قبل النوم، يبحث الكثير من الناس في نهاية اليوم عن وسيلة طبيعية تساعدهم على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب بعد عناء العمل والضغوط اليومية.

وبينما يلجأ البعض إلى الأدوية أو المنومات، يفضل آخرون الحلول الطبيعية التي تمنحهم الراحة دون آثار جانبية.

من بين هذه الوسائل، تأتي المشروبات الطبيعية قبل النوم كخيار مثالي يجمع بين الطعم اللذيذ والفائدة الصحية، إذ تساعد على تهدئة الأعصاب، تحسين المزاج، وتسهيل النوم بشكل طبيعي.

وأكدت الدكتورة مها سيد، اخصائية التغذية العلاجية، أن مشروب الحليب الدافئ مع العسل والبابونج من أفضل المشروبات الطبيعية التي تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين المزاج والنوم بعمق.

وأضافت الدكتورة مها، أن هذا المشروب يجمع بين خصائص غذائية وعلاجية فعالة، دون أي آثار جانبية تذكر، واعتماده كجزء من الروتين المسائي يمكن أن يغيّر نوعية نومك ومزاجك بشكل ملحوظ، ويمنحك شعورًا بالراحة والسكينة قبل النوم.



وفي هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مها، أحد أشهر المشروبات الطبيعية التي أثبتت فعاليتها في تهدئة الأعصاب وتحسين المزاج، وهو مشروب الحليب الدافئ مع العسل والبابونج، مع التعرف إلى فوائده الصحية ومكوناته وطريقة تحضيره، بالإضافة إلى بعض البدائل الطبيعية الأخرى المفيدة للنوم والاسترخاء.

أولًا: مكونات مشروب الحليب الدافئ مع العسل والبابونج

يتكون هذا المشروب من ثلاثة مكونات رئيسية طبيعية وآمنة تمامًا، وهي:

الحليب الدافئ: مصدر غني بالتربتوفان، وهو حمض أميني يساعد الجسم على إنتاج هرمون السيروتونين المسؤول عن تحسين المزاج، وهرمون الميلاتونين الذي ينظم النوم.

العسل الطبيعي: يحتوي على سكريات طبيعية خفيفة تساعد المخ على امتصاص التربتوفان بسهولة، كما يمنح الجسم طاقة خفيفة قبل النوم ويخفف الشعور بالتوتر.

البابونج: من الأعشاب المهدئة المعروفة منذ القدم، ويُستخدم في الطب الشعبي لعلاج القلق والتوتر واضطرابات النوم. يحتوي على مركبات مثل الأبيجينين التي ترتبط بمستقبلات معينة في الدماغ وتساعد على تهدئة الجهاز العصبي.

مشروبات عشبية

ثانيًا: طريقة تحضير المشروب

تحضيره بسيط وسهل، ولا يحتاج سوى دقائق معدودة:

المكونات:

كوب من الحليب (يمكن استخدام حليب نباتي مثل اللوز أو الشوفان لمن يعانون من حساسية اللاكتوز).

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

كيس أو ملعقة صغيرة من أزهار البابونج المجففة.

طريقة التحضير:

سخّني الحليب على نار هادئة حتى يصبح دافئًا (ليس مغليًا).

أضيفي إليه أزهار البابونج، واتركيه منقوعًا لمدة 5 دقائق.

صفي المشروب وأضيفي العسل الطبيعي بعد أن يبرد قليلًا، حتى لا يفقد العسل فوائده بالتسخين.

يُفضل تناوله قبل النوم بنصف ساعة للحصول على أقصى استفادة.

ثالثًا: فوائد المشروب في تهدئة الأعصاب وتحسين المزاج

فوائد اللبن الحليب للجسم

1. تهدئة الجهاز العصبي وتقليل التوتر

يعمل البابونج كمهدئ طبيعي للجهاز العصبي، إذ يحتوي على مركبات تساعد على خفض هرمونات التوتر مثل الكورتيزول. كما يساهم الحليب الدافئ في تهدئة الجسم بفضل احتوائه على الكالسيوم والمغنيسيوم اللذين يساعدان العضلات على الاسترخاء.

2. تحسين المزاج والتخلص من القلق

وجود التربتوفان في الحليب يساعد على زيادة إنتاج السيروتونين، وهو الناقل العصبي الذي يُعرف بهرمون السعادة. أما العسل فيزيد من فعالية هذه العملية، مما يمنح إحساسًا بالرضا والراحة النفسية قبل النوم.

3. تحسين جودة النوم ومحاربة الأرق

الانتظام في تناول هذا المشروب قبل النوم يساعد على تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، إذ يعمل البابونج والحليب على تحفيز إنتاج الميلاتونين المسؤول عن دورة النوم والاستيقاظ. كما أن تناول المشروبات الدافئة بشكل عام يهيئ الجسم للنوم عبر تهدئة المعدة وتخفيف التشنجات.

4. دعم صحة الجهاز الهضمي قبل النوم

الراحة العصبية تنعكس إيجابًا على الجهاز الهضمي. فالبابونج يُعرف بقدرته على تهدئة تقلصات المعدة والقولون، والعسل يعمل كمهدئ طبيعي للأمعاء. لذا فإن تناول هذا المشروب يخفف من الشعور بالانتفاخ أو عسر الهضم الذي قد يعيق النوم.

5. دعم المناعة ومقاومة الالتهابات

يحتوي كل من العسل والبابونج على مضادات أكسدة قوية تساعد الجسم على مقاومة الالتهابات وتعزيز المناعة أثناء النوم، وهو الوقت الذي يقوم فيه الجسم بعمليات الإصلاح الخلوي.

رابعًا: نصائح للاستفادة القصوى من المشروب

احرصي على تناوله في جو هادئ، مع إضاءة خافتة وموسيقى ناعمة أو قراءة خفيفة.

تجنبي استخدام الهاتف أو الأجهزة الإلكترونية بعد شربه، لأن الضوء الأزرق يقلل من إنتاج الميلاتونين.

لا تستخدمي السكر بدلًا من العسل، لأن السكر يسبب تنشيط الجهاز العصبي بدلًا من تهدئته.

اجعلي المشروب جزءً من روتينك الليلي حتى يعتاد الجسم عليه كمؤشر للنوم.

خامسًا: بدائل طبيعية أخرى لمشروبات مهدئة قبل النوم

مشروبات عشبية مفيدة

إذا لم يتوافر لديك أحد مكونات المشروب الرئيسي، يمكنك تجربة بعض البدائل المفيدة أيضًا:

مشروب النعناع والليمون: يساعد النعناع على تهدئة العضلات وتقليل التشنجات العصبية، فيما يمنح الليمون إحساسًا بالانتعاش قبل النوم.

مشروب القرفة بالحليب: القرفة توازن سكر الدم وتمنح الجسم دفئًا واسترخاءً، بينما يساهم الحليب في تعزيز الهدوء والاستعداد للنوم.

مشروب اللافندر (الخزامى): يتميز برائحته المهدئة التي تخفف القلق والتوتر العصبي، ويمكن تناوله منفردًا أو مع العسل.

مشروب الكركم الدافئ مع العسل: يحتوي الكركم على مادة الكركمين التي تقلل الالتهابات وتساعد على تهدئة الجهاز العصبي وتحسين المزاج.

