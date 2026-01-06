أزهري يحسم الجدل حول مشروعية أداء الفروض عن المتوفي (فيديو)

18 حجم الخط

حسم الدكتور عبد العزيز النجار أحد علماء الأزهر الشريف، الجدل حول مشروعية أداء الفروض عن المتوفي مثل الصلاة والحج والزكاة والصوم، قائلا: " بالنسبة للحج والعمرة فيجب أن يكون مؤدي الفريضة أداها عن لنفسه أولا".



وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": " بالنسبة لسداد الدين فهذا يجوز أن يقضى الأبناء ديون والدهم لأن دين الله أولى بالقضاء".



وأوضح: " أما بالنسبة للصلاة فلا يجوز أن يصلي الابن عن والده، فهي عمل عبادة وفردية، فيجب أن يقضيها الإنسان بنفسه، وبالنسبة للصيام فلو كان المتوفي عليه أيام فيمكن أن يقضيها أبنه أو يكفر عنها".



وتابع: " يجوز للابن أن يؤدي فريضة الحج أو العمرة عنه والده المتوفي، ولكن بعد أن يكون هو نفسه أدى فريضة الحج أو العمرة لنفسه قبل أن يؤديها عن والده".



أحكام الحج 2025

أحكام الحج 2025، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية للفتوى الإلكترونية يقول فيه صاحبه: “ما حكم حج الحامل والمرضِع؟ فهناك امرأتان: إحداهما حاملٌ، والأخرى مُرضِع، وتسألان: هل يجوز لهما أداء فريضة الحج؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

بيان فرضية الحج بالكتاب والسنة وإجماع الأمة



أوضحت دار الإفتاء أن الحجُّ ركنٌ مِن أركان الإسلام الخمسة التي وَرَدَ ذكرها في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» أخرجه الشيخان.

والحج فرضٌ بالكتاب والسُّنَّة وإجماع الأُمَّة، وقد أناطه الشرعُ الشريفُ بالاستطاعة؛ فقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خَطَبَنا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا»، فقال رجلٌ: كلَّ عامٍ يا رسولَ الله؟ فسَكَت، حتى قالها ثلاثًا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ»، ثم قال: «ذَرُونِي مَا تَرَكتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ» أخرجه الشيخان.

