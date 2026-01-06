الدوري الإنجليزي، وست هام يتقدم على نوتنجهام 0/1 في الشوط الأول

18 حجم الخط

انتهى الشوط الأول من مباراة وست هام ضد نوتنجهام فورست، بنتيجة 0/1 للهامرز، في افتتاح مباريات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي تقام على ملعب لندن الأولمبي.

سجل موريلو لاعب نوتنجهام هدف وست هام بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 13.

تشكيل وست هام ضد نوتنجهام

تشكيل نوتنجهام أمام وست هام

وتختتم الجولة بقمة آرسنال ضد ليفربول مساء الخميس المقبل.

مواعيد مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 6 يناير

وست هام يونايتد ضد نوتنجهام فورست - 10 مساءً

الأربعاء 7 يناير

كريستال بالاس ضد أستون فيلا - 9:30 مساءً

فولهام ضد تشيلسي - 9:30 مساءً

برينتفورد ضد سندرلاند - 9:30 مساءً

بورنموث ضد توتنهام - 9:30 مساءً

مانشستر سيتي ضد برايتون - 9:30 مساءً

إيفرتون ضد وولفرهامبتون - 9:30 مساءً

بيرنلي ضد مانشستر يونايتد - 10:15 مساءً

نيوكاسل يونايتد ضد ليدز - 10:15 مساءً

الخميس 8 يناير

أرسنال ضد ليفربول - 10 مساءً

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، ويليه مانشستر سيتي وأستون فيلا بالمركزين الثاني والثالث ولكل منهما 42 نقطة.

ويتواجد ليفربول في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل إنطلاق الجولة الـ 21 من البريميرليج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.