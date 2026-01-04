أخبار الاقتصاد اليوم: الذهب يواصل الاستقرار بحركة التداولات.. ملفات على طاولة محمد الجوسقي الرئيس الجديد لهيئة الاستثمار.. 10 أسهم تتصدر قيم التداول بالبورصة المصرية

18 حجم الخط

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

اخر تطورات اسعار الذهب اليوم

واصل سعر الجرام استقراره خلال حركة التعاملات اليوم الأحد 4 يناير 2026 وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.

تعرف على آخر تطورات أسعار الذهب

الذهب عيار 24: سجل نحو 6700 جنيه للجرام.

الذهب عيار 21: بلغ نحو 5880 جنيها للجرام.

الذهب عيار 18: وصل إلى 5035 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب: سجل 47000 جنيه في محلات الصاغة.

الذهب، فيتو

الذهب كأصل استثماري مهم

يُعد الذهب أحد أبرز وسائل الادخار والاستثمار، إذ يفضله الأفراد كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

وتتعدد أشكال الذهب المتداولة في السوق المحلية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، فيما تتحدد أسعاره بمجموعة من العوامل، أهمها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحركة العرض والطلب.

مكانة الذهب في السوق المصرية

يحظى الذهب بقيمة خاصة لدى الأغلبية، فهو ليس مجرد مصدر للزينة فقط، بل وسيلة فعالة للادخار وأداة استثمارية آمنة، خصوصًا مع تزايد التحديات الاقتصادية.

ودفع ارتفاع التضخم الكثير من المواطنين إلى شراء الذهب للحفاظ على قيمة أموالهم وتحقيق قدر من الاستقرار المالي.

أبرز أنواع الذهب المتداولة في مصر

-المشغولات الذهبية: غالبًا ما تصنع من عيار 21 و18، وتستخدم للزينة والهدايا.

-السبائك الذهبية: ذهب خام يفضلها المستثمرون.

-الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتُستخدم في الادخار والاستثمار.

الذهب عالميًّا واتجاهات الأسواق في 2026

كما يتوقع محللون اقتصاديون أن يشهد سوق الذهب العالمي خلال عام 2026 حالة من التقلبات المستمرة، مدفوعة بالسياسات النقدية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق حول العالم، ويظل الذهب مرشحًا للحفاظ على مكانته كأحد أهم الأصول الدفاعية التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين، خصوصًا مع احتمالات تذبذب أسعار الفائدة العالمية واستمرار التحديات الاقتصادية.

الذهب في مصر، فيتو

عوامل تؤثر في السعر العالمي وانعكاسها على السوق المصرية

أي تغييرات في السعر العالمي للأوقية ستنعكس بشكل مباشر على السوق المصرية، نظرًا لارتباط سعر الذهب في مصر بالسوق الدولي وسعر صرف الدولار، وفي حال استمرار الضغوط التضخمية عالميًّا، أو اتجاه البنوك المركزية إلى سياسات توسعية، فمن المتوقع أن يدعم ذلك ارتفاع سعر الأوقية، وهو ما سيؤدي إلى موجة جديدة من التحركات السعرية داخل السوق المحلية، سواء في المشغولات أو السبائك والجنيهات الذهبية.

سعر الذهب اليوم، فيتو

تأثير الأسعار العالمية على قرارات الاستثمار والادخار في مصر

جدير بالذكر أنه مع أي صعود عالمي في أسعار الذهب، فمن المرجح أن يتزايد الاهتمام بالذهب كأداة ادخار واستثمار بديلة، خصوصًا في ظل عدم استقرار أسواق العملات والأصول الأخرى، ويؤدي ذلك عادة إلى ارتفاع الطلب المحلي على السبائك والجنيهات تحديدًا، مما يعزز اتجاه الأسعار للصعود داخل السوق المصرية حتى وإن كانت وتيرة الارتفاع العالمي محدودة، هذا التفاعل بين السعر العالمي والطلب المحلي قد يجعل عام 2026 عامًا نشطًا وحيويًا في سوق الذهب المصري .

تحسين مناخ الأعمال الأبرز، ملفات على طاولة محمد الجوسقي الرئيس الجديد لهيئة الاستثمار

ملفات هامة تنتظر المهندس محمد الجوسقي، بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتعيينه رئيسا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك في خطوة تعكس توجه الدولة نحو ضخ دماء جديدة قادرة على إدارة ملفات الاستثمار في مرحلة دقيقة اقتصاديًا.

رهان على الكفاءة لا المجاملة

جاء اختيار المهندس محمد الجوسقي في إطار استراتيجية حكومية تستهدف تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، عبر الاعتماد على كوادر تمتلك مزيجًا من الخبرة التنفيذية والرؤية التطويرية.



ملف ثقيل على الطاولة

كما يتولى الجوسقي مهمة صياغة آليات جديدة لتطوير ورفع كفاءة منظومتي الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الدولي، وتحسين مناخ الأعمال محليًا.



جذب الاستثمار المباشر أولوية المرحلة

ويركز التوجه الجديد للهيئة، تحت قيادة الجوسقي، على تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

ماذا تعرف عن محمد الجوسقي؟

يمتلك محمد الجوسقي سيرة مهنية طويلة تجمع بين العمل الحكومي والقطاع الخاص، في مجالات التخطيط الاستراتيجي، ودعم الاستثمار، والتحول الرقمي.

مسار مهني متعدد الأبعاد

عمل داخل مصر وخارجها، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، ما منحه خبرة إقليمية في التعامل مع بيئات استثمارية وأسواق مختلفة.

ثقة وزارية متصاعدة

في يناير 2024، أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب القرار رقم 344 لسنة 2024 بتعيين الجوسقي مساعدًا للوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، وهي خطوة اعتبرها مراقبون تمهيدًا طبيعيًا لتوليه أدوارًا قيادية أكبر.

خبرة دولية في الاتصالات والتكنولوجيا:

شغل سابقًا منصب وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقاد ملف العلاقات الدولية، حيث لعب دورًا محوريًا في بناء شراكات مع منظمات دولية وشركات عالمية كبرى.

بصمة قوية في القطاع الخاص

يمتلك سجلًا يمتد لأكثر من 15 عامًا في مناصب تنفيذية عليا بشركات محلية وعالمية، في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شملت تطوير الأعمال، وإدارة العمليات، وصياغة الاستراتيجيات.

قراءة في المشهد

اختيار الجوسقي يعكس رهان الدولة على الإدارة الحديثة والتحول الرقمي كمدخل رئيسي لجذب الاستثمار.

المرحلة المقبلة تتطلب قيادة تجمع بين العقلية الحكومية والانضباط المؤسسي وخبرة السوق، وهي معادلة تتوفر في المسار المهني للجوسقي.

جدير بالذكر أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين المهندس محمد الجوسقي رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام، في إطار جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.

وفي هذا الإطار، يتولى الجوسقي صياغة آليات لتطوير ورفع كفاءة منظومتي الاستثمار والتجارة الخارجية للمشاركة في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الدولي، وتحسين مناخ الأعمال محليا، بما يسهم في جذب الاستثمارات المباشرة.

وزير قطاع الأعمال يتابع ميدانيا تقدم مشروع إحياء "الدلتا للأسمدة"

أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم، جولة تفقدية موسعة بشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية التابعة للوزارة، رافقه خلالها اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل وموقف تنفيذ مشروعات التطوير والتحديث بالشركات التابعة.

تشغيل مصانعها المتوقفة منذ عام 2020

وخلال الجولة، تابع الوزير مستجدات مشروع إصلاح وصيانة وتأهيل الوحدات الإنتاجية بالشركة، في إطار خطة شاملة لإحياء الشركة وإعادة تشغيل مصانعها المتوقفة منذ عام 2020، وذلك ضمن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول، ودعم الصناعة الوطنية، وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل والصادرات.



واستعرض الوزير، الموقف التنفيذي لمشروع العمرة الجسيمة لمصنعي الأمونيا واليوريا، والذي يأتي ضمن خطة عاجلة لأعمال الصيانة والإصلاح تشمل تحديث شامل للجوانب المدنية والكهربائية والميكانيكية، إلى جانب تركيب أحدث أنظمة الأمان وتحقيق التوافق البيئي. ويستهدف المشروع إعادة تشغيل المصانع بطاقة إنتاجية تصل إلى 1200 طن أمونيا و1725 طن يوريا يوميًا.



وأكد المهندس محمد شيمي أن شركة الدلتا للأسمدة تمثل أحد الصروح الصناعية المهمة التابعة للوزارة، مشددًا على الحرص الكامل على إعادة إحيائها وتشغيل مصانعها المتوقفة، وفي مقدمتها مصنعي الأمونيا واليوريا، للوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى، مع خفض استهلاكات الطاقة والانبعاثات كمرحلة أولى، يعقبها تطوير شامل يتضمن باقي الوحدات وزيادة الطاقات الإنتاجية وتحديث التكنولوجيا، مع إتاحة المجال أمام مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب في مشروعات التطوير.

شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى



وأشار الوزير إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع صناعة الأسمدة باعتباره أحد الركائز الحيوية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم خطط التوسع الزراعي، موضحًا أن هذه المشروعات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعظيم العوائد من الأصول، وزيادة القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات التابعة، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد القومي وتعزيز الصادرات وتعظيم القيمة المضافة للصناعة الوطنية، لافتًا إلى أن خطط التطوير تركز على تحديث المصانع، وتطبيق أحدث التكنولوجيات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والاستدامة وبرامج الصيانة الدورية.

تطوير المصانع القومية

ومن جهته، أشاد محافظ الدقهلية بالدور الملموس والمتميز لوزير قطاع الأعمال في تطوير المصانع القومية وتحفيز عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، مثل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ومصانع "النصر للسيارات" ومجمع مصانع طلخا للأسمدة، لتعود إلى سابق عهدها.

وشهدت الجولة حضور الكيميائي سعد أبو المعاطي، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والكيميائي سعد هلال، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، والكيميائي مدحت يوسف رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة الدلتا للأسمدة، والكيميائي أشرف الطحان العضو المنتدب التنفيذي لشركة الدلتا، وعدد من قيادات الوزارة.

يُذكر أن شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية بطلخا تأسست عام 1998، منبثقة عن الشركة الأم "النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية" بجبل عتاقة بالسويس، التي تأسست عام 1946، وقد توقفت مصانع شركة الدلتا عن العمل في أبريل 2020، وتعمل الوزارة حاليًا على إعادة تشغيلها وفق رؤية تطوير شاملة ومستدامة.

جهاز حماية المنافسة يثبت مخالفة 18 مدرسة في سوق الزي المدرسي

قرَّر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة 18 مدرسة لأحكام قانون حماية المنافسة، لقيامهم بإساءة استخدام وضعهم المسيطر في سوق الزي المدرسي بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005

الإنفاذ الفعَّال لأحكام القانون في سوق الزي المدرسي

ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود الجهاز في الإنفاذ الفعَّال لأحكام القانون في سوق الزي المدرسي الذي يمس قطاع عريض من المواطنين، والتي تزامنت مع الحملة التوعوية (اعرف حقك مع دخول المدارس) التي أطلقها الجهاز تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وأثمرت هذه الجهود عن تلقّي الجهاز عددًا من البلاغات عبر الخط الساخن للجهاز والموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي من أولياء الأمور تفيد تضررهم من ممارسات المدارس المتعلقة بالزي المدرسي، وهو ما يعكس تنامي وعيهم بحقوقهم.

وعليه اتخذ الجهاز إجراءات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات، وتوصل الفحص إلى ثبوت قيام هذه المدارس بمخالفات عدة؛ تنوعت بين منع كلي أو جزئي لعمليات تصنيع وإنتاج وتوزيع الزي المدرسي من خلال إلزام أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من منافذ بعينها دون غيرها، وذلك عن طريق تغيير الزي المدرسي لمراحل التعليم المختلفة وحجب مواصفاته وتعقيدها، وعدم الإعلان عنها قبل بدء العام الدراسي بمدة كافية والتي حددها قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 167 لسنة 2023 بأن تكون شهرين على الأقل، بالإضافة إلى الربط بين التزامات ومنتجات غير مرتبطة ببعضها البعض مثل ربط الحصول على الخدمة التعليمية بالالتزام بشراء الزي المدرسي من منفذ محدد أو ربط شراء الزي في شكل طقم كامل دون تجزئة.

وتجدر الإشارة إلى أن الجهاز أثبت خلال العام الحالي مخالفة (45) مدرسة في قطاع الزي المدرسي، وهو ما يؤكد مدى أهمية هذا السوق، وكونه واحدًا من أهم أولوياته لتأثيره المباشر على المواطنين والسوق والاقتصاد القومي ككل.

وأكد الجهاز أن تلك الممارسات من شأنها الإضرار بالأُسَر المصرية، نظرًا لما تفرضه من مبالغة في التسعير ونقص في الجودة، فضلًا عما تسببه من ضرر للعاملين بسوق الزي المدرسي من مصانع ومتاجر، إذ تفرض تحديات تعوق توسعهم واستمرارهم في هذا السوق، وتحد كذلك من فرص دخول مستثمرين جدد.

وأهاب الجهاز بالمواطنين ضرورة إخطاره في حالة وجود أي ممارسات احتكارية مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة بشأن الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية بالاتصال عبر:

الخط الساخن:

15157

أو البريد الإلكتروني الخاص بشكاوى المنافسة:

Complaints@eca.org.eg

www.eca.org.eg

ساويرس يتوقع انهيار أسعار البترول وارتفاع الذهب لهذه الأسباب

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس ، إن بداية عام 2026 كانت مفاجئة بسبب الضربة الأمريكية لفنزويلا، الذي يُعد إجراءً مذهلًا وغير عادي.

وتوقع ساويرس، خلال لقاء له مع "العربية Business" أن يتسبب هذا الإجراء في رفع المخاطر الجيوسياسية، خاصة مع عدم اعتراض الصين وروسيا.

وأشار ساويرس إلى أنه من المتوقع انهيار أسعار البترول عند بداية تداولات غدًا الإثنين.

استمرار ارتفاع سعر الذهب

وأوضح أنه من المتوقع استمرار تراجع الدولار الأمريكي خلال العام الحالي، مع استمرار ارتفاع سعر الذهب.

وقال إن النسبة المتوقعة لارتفاع أسعار الذهب خلال العام الحالي تصل إلى 10%، مقارنة بالارتفاعات القياسية خلال عام 2025.

أفضل أدوات الاستثمار للأفراد والمستثمرين

وفي سياق متصل كشف ساويرس عن رؤيته لأفضل أدوات الاستثمار للأفراد والمستثمرين، في ظل الارتفاعات التاريخية التي شهدتها أسعار المعادن النفيسة خلال عام 2025، واستمرار هذا الزخم مع مطلع عام 2026.

وجاء ذلك ردًّا على تساؤل أحد متابعيه حول مستقبل الاستثمار في الفضة، في ظل الصعود غير المسبوق لأسعار الذهب، حيث قال المتابع: «يا هندسة، الكل بيسألك عن الذهب، بس إيه نظرتك للفضة الفترة الجاية؟ هل شايف إنها مظلومة وممكن تعمل طفرة زيه، ولا الذهب هيفضل هو الملك؟».

الفضة طفرة.. والذهب على العرش

وأكد المهندس نجيب ساويرس أن معدن الفضة حقق طفرة قوية في أسعاره خلال الفترة الماضية، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أن الذهب لا يزال يحتفظ بمكانته كأهم وأقوى المعادن النفيسة.

وقال ساويرس تعليقًا على الاستثمار في الذهب والفضة: «الفضة عملت الطفرة، والذهب هيفضل على العرش».

الذهب والفضة ملاذ آمن في 2026

ويواصل المستثمرون حول العالم توجيه رؤوس أموالهم نحو الذهب والفضة، باعتبارهما من أبرز أدوات التحوط وحفظ القيمة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم مع دخول عام 2026.

وكان المهندس نجيب ساويرس قد توقع في تصريحات سابقة استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، لتتراوح بين 5 و6 آلاف دولار للأوقية، مدفوعًا بزيادة الطلب العالمي مقابل محدودية الإنتاج، إلى جانب تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية.

الاستثمار في الفضة والذهب، فيتو

قفزة قياسية في أسعار الفضة

وشهدت أسعار الفضة خلال الفترة الأخيرة قفزة تاريخية، حيث ارتفعت بنحو 183%، مدفوعة بزيادة الطلب ونقص الإمدادات، في وقت صعد فيه الذهب بنحو 70% خلال عام 2025، ليسجل مستويات غير مسبوقة.

ومع بداية العام الجديد، سجلت التعاملات في العقود الفورية للفضة (XAG/USD) قفزة نوعية، لتكسر الحاجز التاريخي وتستقر فوق مستوى 71 دولارًا للأوقية.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 بعد تبكير موعد الصرف

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 لجميع العاملين بالدولة، خاصة بعد إعلان وزارة المالية تبكير موعد الصرف للثلاثة شهور الأولى من العام الجاري.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

وقرر أحمد كجوك وزير المالية تبكير مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2026، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد وعيد الفطر المبارك.

تبكير مواعيد صرف المرتبات

وقال الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تحديد خمسة أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن أشهر يناير وفبراير ومارس 2026، بالإضافة إلى ثلاثة أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

مرتبات العاملين بالدولة خلال يناير وفبراير ومارس 2026

وأضاف أنه سيتم صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يناير بدءًا من 22 يناير، على أن يتم صرف المتأخرات أيام 6 و11 و12 من الشهر نفسه كما تقرر صرف مرتبات شهر فبراير بدءًا من 22 فبراير، والمتأخرات أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته.

المنظومة المالية الإلكترونية

وأوضح أن صرف مرتبات شهر مارس يبدأ اعتبارًا من 18 مارس، على أن تُصرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه، مؤكدًا أن إتاحة المستحقات ستكون من خلال ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

منع التزاحم على ماكينات الصراف الآلي

وناشد رئيس قطاع الحسابات العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية.

10 أسهم تتصدر قيم التداول بالبورصة المصرية

تصدرت 10 أسهم قائمة أسهم السوق الرئيسي الأكثر تداولًا من حيث القيمة للبورصة المصرية.

وتصدرت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول القائمة بقيمة تداولات بلغت نحو 1.19 مليار جنيه، مسجلة ارتفاعًا قويًا بنسبة 19.44% ليغلق السهم عند 1.72 جنيه.

وجاء في المركز الثاني سهم بلتون القابضة بقيمة تداولات قاربت 1.06 مليار جنيه، رغم تراجعه بنسبة 2.84% ليغلق عند 3.42 جنيهات.

وفي المرتبة الثالثة، حل سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بقيمة تداولات بلغت نحو 814.1 مليون جنيه، محققًا ارتفاعًا بنسبة 6.67% ليغلق عند 80 جنيهًا.

واحتل بنك التعمير والإسكان المركز الرابع بقيمة تداولات سجلت 665.5 مليون جنيه، مرتفعًا بنسبة 1.86%، ليغلق عند 89.66 جنيها.

بينما جاء سهم مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) في المركز الخامس، مسجلًا تداولات بقيمة 495.1 مليون جنيه، مع تراجع السهم بنسبة 6.22% ليغلق عند 2.26 جنيه.

وفي المركز السادس، سجل سهم جنوب الوادي للأسمنت قيمة تداولات بلغت 469.3 مليون جنيه، محققًا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.18%، ليغلق عند 8.60 جنيهات.

وجاء سهم سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية في المركز السابع بقيمة تداولات قدرها 429.7 مليون جنيه، محققًا صعودًا قويًا بنسبة 30.99% ليغلق عند 3.72 جنيهات.

أما البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) فحل في المركز الثامن، مسجلًا تداولات بلغت 398.2 مليون جنيه، ليستقر السهم عند 103 جنيهات دون تغيير يُذكر.

واحتل سهم أوراسكوم للاستثمار القابضة المركز التاسع بقيمة تداولات بلغت 381.2 مليون جنيه، مرتفعًا بنسبة 1.72% ليغلق عند 1.18 جنيه.

واختتمت القائمة في المركز العاشر أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي بقيمة تداولات سجلت نحو 318.4 مليون جنيه، مع تراجع السهم بنسبة 0.69% ليغلق عند 430 جنيهًا.

آخر جلسات عام 2025

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات آخر جلسات العام 2025. وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.995 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 41828 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 51568 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 19022 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 4658 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 13125 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 17425 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 4597 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الثلاثاء “منتصف جلسات الأسبوع”. وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.977 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 41689 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 51361 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 18958 نقطة، وانخفض مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 4630 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 13144 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 17394 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 4548 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين

وكانت قد تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.975 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 41731 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 51328 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 18976 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4630 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 13160 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 17413 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 4519 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأحد الماضي، أول جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقى 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.969 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 41604 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 51183 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 18920 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 4622 نقطة.

