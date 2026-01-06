إخلاء مبان حكومية في فنزويلا وسط إطلاق نار في كراكاس وأنباء عن هجوم أمريكي

18 حجم الخط

بدأت عملية إخلاء المباني الحكومية في العاصمة الفنزويلية كراكاس، عقب إطلاق نار كثيف على طائرات مسيرة قرب القصر الرئاسي ميرافلوريس.



وذكرت شبكة "كاراكول"، أن إخلاء الوزارات والمؤسسات الحكومية الواقعة في محيط الاشتباكات بوسط كراكاس جارٍ حاليًّا.

كما أُغلقت المحال التجارية والأحياء القريبة من موقع إطلاق النار بسبب حالة الطوارئ، ما أدى إلى احتجاز متسوقين وسكان داخلها إلى حين تحسن الوضع، وفقًا للتقرير.



وكان سكان العاصمة قد أفادوا قبل دقائق بسماع أصوات إطلاق نار آلي قرب قصر ميرافلوريس، من دون صدور إعلان رسمي عن أسباب الحادث.

🚨 BREAKING: Gunfire and anti-aircraft fire erupt over Caracas tonight—tracers visible near Miraflores Palace as military mobilizes amid post-Maduro chaos. Situation escalating rapidly.



Developing... 💥🔥 #Venezuela pic.twitter.com/uTjA9RA7Ft — Breaking News (@TheNewsTrending) January 6, 2026



وبحسب "كاراكول"، تم رصد طائرات مسيرة تحلق فوق مبنى القصر، أعقب ذلك إطلاق نار، ما أثار حالة من الذعر بين السكان.

ولا تزال المعلومات بشأن مصدر الطائرات المسيرة أو وقوع إصابات غير متوفرة، كما لم تصدر السلطات أي تعليق رسمي حتى الآن.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصة "إكس" مشاهد ليلية تتضمن وميض طلقات نارية وتحركًا مكثفًا لمسلحين وعربات في الشوارع، بما يتطابق مع التقارير التي أفادت بسماع دوي إطلاق النار.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مقرب من الحكومة الفنزويلية أن إطلاق النار توقف وأصبح الوضع تحت السيطرة.



💥BREAKING:



🇻🇪 Gunfire reported near Venezuela's presidential palace. pic.twitter.com/PqaGJaPlqL — Crypto Rover (@cryptorover) January 6, 2026

وبحسب المصدر، حلّقت مسيّرات مجهولة المصدر قرب القصر، ما دفع قوات الأمن إلى إطلاق النار.

ونشر موقع "RTVC Noticias" الكولومبي تقريرًا عن "هجمات إرهابية أمريكية" مستمرة على فنزويلا باستخدام طائرات مسيرة فوق كاراكاس، مشيرا إلى أن الجيش الفنزويلي يتصدى للهجوم.

وعرض الفيديو بثًّا مباشرًا لتقارير من العاصمة، بما في ذلك لقطات ليلية للمدينة ونقاشًا في الإستوديو حول الأحداث.

وتشير تقارير مماثلة من مستخدمين آخرين على منصة "إكس" إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، وإطلاق رصاصات مزودة بتقنية التتبع، والتعبئة العسكرية؛ وتشمل التكهنات احتمال تدخل أمريكي أو نزاعات داخلية في خضم انتقال السلطة إلى ديلسي رودريجيز.

#URGENTE 🚨 | Continúan ataques terroristas en Venezuela por parte de EE. UU.



Se reportan respuesta militar por parte de militares venezolanos para repeler nube de drones que sobrevolaron Caracas.



🔴 En vivo 👉🏻 https://t.co/oeZQpX1NJ1 📲 pic.twitter.com/nxn3EInwe5 — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) January 6, 2026

ولم يتم تأكيد الحادث رسميًّا، لكن مقاطع الفيديو والأدلة المباشرة تشير إلى وجود تهديد أمني حقيقي للقصر الرئاسي، يحتمل أن يكون مرتبطًا بالأزمة السياسية في فنزويلا.

وتأتي هذه الحادثة بعد يومين فقط من إلقاء القوات الأمريكية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة عقب هجوم عنيف على العاصمة.

وتناولت منشورات مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي تكهنات حول محاولة انقلاب قد يكون على صلة بديوسدادو كابيلو، رغم عدم صدور أي تأكيد رسمي حتى الآن.

وأكد شهود عيان ووسائل إعلام محلية وقوع إطلاق نار كثيف، وتحرك مركبات مدرعة، إضافة لاحتمال إقلاع طائرات مقاتلة من طراز سو-30، ما يشير إلى محاولة انقلاب مضاد من أنصار الرئيس نيكولاس مادورو ضد الحكومة المؤقتة برئاسة ديلسي رودريجيز.

