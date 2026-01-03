وزير قطاع الأعمال يلتقي محافظ الغربية خلال زيارته لشركة مصر للغزل بالمحلة

18 حجم الخط

التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، باللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم السبت، وذلك في مستهل زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، في إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من ملفات العمل المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة قطاع الأعمال العام ومحافظة الغربية، بما يسهم في دفع العمل بالمشروعات الجارية، وتسريع معدلات التنفيذ، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة، وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة تعود بالنفع على أبناء المحافظة والاقتصاد القومي.

تطوير شركة غزل المحلة

واستعرض الجانبان عددا من المشروعات التي تتبناها الوزارة في محافظة الغربية من خلال شركاتها التابعة، إلى جانب تطوير شركة غزل المحلة، وتشمل أيضا مشروعات فندقية وتجارية وإدارية، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التعليم العالي في إنشاء مدينة تعليمية جامعية متكاملة، بما يعكس رؤية تنموية شاملة تستهدف تعظيم القيمة المضافة للأصول وتعزيز التنمية المتكاملة بالمحافظة.

وأكد المهندس محمد شيمي أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، لما له من دور محوري في دعم الصناعة الوطنية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية. وأوضح أن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تمثل ركيزة أساسية في هذا المشروع، مشيرًا إلى أن خطة التطوير الشاملة تستهدف تحديث البنية التحتية، وإدخال أحدث تكنولوجيات الإنتاج، وتأهيل وتنمية مهارات العنصر البشري، بما يضمن استدامة التشغيل وتعظيم العائد الاقتصادي.

شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى

من جانبه، أعرب اللواء أشرف الجندي عن اعتزازه الكبير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، باعتبارها أحد أهم رموز الصناعة الوطنية، مؤكدًا أن ما تشهده الشركة من تطوير غير مسبوق يعكس الدعم الكامل الذي توليه الدولة للصناعة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف المحافظ أنه يشعر بسعادة خاصة في كل مرة يتواجد فيها داخل هذا الصرح الصناعي العريق، لما يلمسه من تطور حقيقي وجهود ملموسة على أرض الواقع، مثمنًا الدور المهم الذي يقوم به وزير قطاع الأعمال العام في المتابعة المستمرة ودعم خطط إعادة إحياء الشركة وتعزيز قدرتها التنافسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.