تحسين مناخ الأعمال الأبرز، ملفات على طاولة محمد الجوسقي الرئيس الجديد لهيئة الاستثمار

ملفات هامة تنتظر المهندس محمد الجوسقي، بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتعيينه رئيسا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك في خطوة تعكس توجه الدولة نحو ضخ دماء جديدة قادرة على إدارة ملفات الاستثمار في مرحلة دقيقة اقتصاديًا.



رهان على الكفاءة لا المجاملة

جاء اختيار المهندس محمد الجوسقي في إطار استراتيجية حكومية تستهدف تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، عبر الاعتماد على كوادر تمتلك مزيجًا من الخبرة التنفيذية والرؤية التطويرية.



ملف ثقيل على الطاولة

كما يتولى الجوسقي مهمة صياغة آليات جديدة لتطوير ورفع كفاءة منظومتي الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الدولي، وتحسين مناخ الأعمال محليًا.



جذب الاستثمار المباشر أولوية المرحلة

ويركز التوجه الجديد للهيئة، تحت قيادة الجوسقي، على تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

ماذا تعرف عن محمد الجوسقي؟

يمتلك محمد الجوسقي سيرة مهنية طويلة تجمع بين العمل الحكومي والقطاع الخاص، في مجالات التخطيط الاستراتيجي، ودعم الاستثمار، والتحول الرقمي.

مسار مهني متعدد الأبعاد

عمل داخل مصر وخارجها، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، ما منحه خبرة إقليمية في التعامل مع بيئات استثمارية وأسواق مختلفة.

ثقة وزارية متصاعدة

في يناير 2024، أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب القرار رقم 344 لسنة 2024 بتعيين الجوسقي مساعدًا للوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، وهي خطوة اعتبرها مراقبون تمهيدًا طبيعيًا لتوليه أدوارًا قيادية أكبر.

خبرة دولية في الاتصالات والتكنولوجيا:

شغل سابقًا منصب وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقاد ملف العلاقات الدولية، حيث لعب دورًا محوريًا في بناء شراكات مع منظمات دولية وشركات عالمية كبرى.

بصمة قوية في القطاع الخاص

يمتلك سجلًا يمتد لأكثر من 15 عامًا في مناصب تنفيذية عليا بشركات محلية وعالمية، في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شملت تطوير الأعمال، وإدارة العمليات، وصياغة الاستراتيجيات.

قراءة في المشهد

اختيار الجوسقي يعكس رهان الدولة على الإدارة الحديثة والتحول الرقمي كمدخل رئيسي لجذب الاستثمار.

المرحلة المقبلة تتطلب قيادة تجمع بين العقلية الحكومية والانضباط المؤسسي وخبرة السوق، وهي معادلة تتوفر في المسار المهني للجوسقي.

جدير بالذكر أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين المهندس محمد الجوسقي رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام، في إطار جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.

وفي هذا الإطار، يتولى الجوسقي صياغة آليات لتطوير ورفع كفاءة منظومتي الاستثمار والتجارة الخارجية للمشاركة في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الدولي، وتحسين مناخ الأعمال محليا، بما يسهم في جذب الاستثمارات المباشرة.

