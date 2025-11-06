حماية المنافسة يوافق على استحواذ "سوليفو ميا" على كامل أصول "إكستريم بلو"

18 حجم الخط

قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الموافقة على ملف الإخطار رقم (56) لسنة 2025، المقدم من شركة سوليفو ميا بي. في. بشأن الاستحواذ على نسبة 100% من إجمالي أصول شركة "إكستريم بلو" للصناعة والتوكيلات التجارية.

استحواذ "سوليفو ميا" على كامل أصول “إكستريم بلو”

ويأتي هذا الاستحواذ عبر شركة إكستريم بلو للاستثمار الصناعي، بما يمنح "سوليفو ميا" حق التحكم الفردي في تلك الأصول.

وورد الإخطار كاملًا إلى الجهاز بتاريخ 7 أكتوبر 2025، حيث تمت دراسته وفحصه وفقًا لأحكام قانون حماية المنافسة ولائحته التنفيذية قبل إصدار القرار بالموافقة.

