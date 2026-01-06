الثلاثاء 06 يناير 2026
أخبار مصر

شديد البرودة ليلا، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وفرص لأمطار خفيفة على مدينتين

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

 

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد الإحساس من برودة الطقس.

 

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  21

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 12

