لأول مرة، انخفاض يضرب أسعار جميع أنواع الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة في السوق المحلية اليوم الثلاثاء انخفاضًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويأتي هذا الانخفاض في ظل استمرار الأزمة الناتجة عن نشاط السوق السوداء وارتفاع مستويات الطلب مقارنة بالمعروض الرسمي.

أسعار الأسمدة اليوم 

وتستعرض «فيتو» أحدث تحركات أسعار نترات النشادر وسلفات النشادر واليوريا بأنواعها العادية والمخصوص، اليوم الثلاثاء الموافق 6 يناير 2026؛ في السطور التالية:

أولًا: أسعار نترات النشادر اليوم

نترات النشادر 33.5% مخصوص

متوسط السعر: 23572 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 42 جنيها.

النطاق السعري: من 21 ألف إلى 25 ألف جنيه للطن.

نترات النشادر 33.5% عادي

متوسط السعر: 11512 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 628 جنيها.

النطاق السعري: من 4700 إلى 23 ألف جنيه للطن.

ثانيًا: أسعار سلفات النشادر اليوم

 سلفات النشادر 20.6% مخصوص

متوسط السعر: 18244 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 74 جنيها.

النطاق السعري: من 10200  إلى 23 ألف جنيه للطن.

ثالثًا: أسعار اليوريا اليوم

 يوريا 46.5% مخصوص

متوسط السعر: 24460 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 39 جنيها.

النطاق السعري: من 21200  إلى 26 ألف جنيه للطن.

يوريا 46.5% عادي

متوسط السعر: 11018 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 924 جنيها.

النطاق السعري: من 4800 إلى 23 ألف جنيه للطن.

