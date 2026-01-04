أخبار الرياضة اليوم: إصابة نجم منتخب مصر قبل مواجهة بنين، موقف الزمالك من انضمام ناصر ماهر لـ بيراميدز، مصدر بالأهلي يرد على أنباء الاستغناء عن محمد شريف فى ميركاتو الشتاء

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

قال مصدر داخل الأهلي إن التفريط في خدمات محمد شريف مهاجم الفريق في يناير الجاري يبقى أمرًا مستبعدًا خاصةً مع صعوبة التعاقد مع مهاجمين جدد حتى الآن ومع صعوبة تسويق جراديشار.

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته على ملعب تغازوت، استعدادًا لمواجهة منتخب بنين مساء غد الإثنين في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب.

أمم إفريقيا، أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميا، عن أسماء طاقم حكام مباراة منتخب مصر ضد بنين، في دور الستة عشر ببطولة أمم إفريقيا 2025.

كأس عاصمة مصر، حقق فريق الشباب في نادي بيراميدز مفاجأة مدوية، بالفوز على مودرن سبورت بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مسابقة كأس عاصمة مصر.

تعرض أسامة فيصل مهاجم منتخب مصر للإصابة بكدمة في وجه القدم، خلال مشاركته في مران الفراعنة اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة بنين في ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا 2025 المقامة بالمغرب

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، موقف الأبيض من رحيل ناصر ماهر والانضمام لصفوف فريق بيراميدز في الميركاتو الشتوي الجاري.

تعادل فريق ليفربول، إيجابيا بنتيجة 2-2، أمام نظيره فولهام، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

كأس الأمم الأفريقية، فاز منتخب المغرب على نظيره منتخب تنزانيا، بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

دخل اللاعب البرتغالي آيلتسين كامويش، مهاجم فريق ترومسو النرويجي، ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لتدعيم صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في شهر يناير، في ظل سعي إدارة القلعة الحمراء لحل أزمة العقم التهديفي التي يعاني منها الفريق خلال الفترة الحالية.

منتخب مصر، قال محمود تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني: إن مواجهة بنين في الدور ثمن النهائي ستكون قوية، وأن الفوز سيكون بوابة العبور إلى الدور ربع النهائي.

منتخب مصر، قال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر: إن الفريق بات جاهزا لمواجهة بنين في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في المغرب.

