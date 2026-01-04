الأحد 04 يناير 2026
رياضة

كاف يعلن رسميا عن طاقم حكام مباراة مصر وبنين في أمم إفريقيا

أمم إفريقيا، أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميا، عن أسماء طاقم حكام مباراة منتخب مصر ضد بنين، في دور الستة عشر ببطولة أمم إفريقيا 2025.

 

طاقم حكام مباراة مصر وبنين 

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة مصر وبنين المقرر لها السادسة مساء غد الاثنين - بتوقيت القاهرة- للحكم الجابوني بيير جيسلان أوتشو حكما للساحة ويعاونه كلا من بوريس مارليز ديتسوغا مساعد أول وآموس أبييني نيدونغ مساعد ثان ومسيي جيسي أوفيد شرقا حكما الرابعا والمغربي حمزة الفارق حكما لتقنية الفيديو زكريا برنيسي حكم مساعد لتقنية الفيديو وليتيسيا أنتونيلا فيانا حكم مساعد لتقنية الفيديو

إصابة أسامة فيصل

وتعرض أسامة فيصل مهاجم منتخب مصر للإصابة بكدمة في وجه القدم، خلال مشاركته في مران الفراعنة اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة بنين في ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا 2025 المقامة بالمغرب 

ومن المقرر، أن يخضع أسامة فيصل لتدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة الدكتور محمد أبو العلا طبيب الفريق 

موعد مباراة منتخب مصر ضد بنين

تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب بنين في دور الستة عشر ببطولة أمم إفريقيا 2025 غدا الإثنين 5 يناير 2026، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

تنقل مباراة مصر ضد بنين عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وبنين عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

