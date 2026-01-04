منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين غدًا في أمم إفريقيا (صور)

18 حجم الخط

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته على ملعب تغازوت، استعدادًا لمواجهة منتخب بنين مساء غد الإثنين في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب.

وخضع مهند لاشين لتدريبات تأهيلية استعدادًا لمباراة بنين، بعد إصابته بكدمة في الضلوع خلال مباراة أنجولا، كما خضع أسامة فيصل لتدريبات تأهيلية بعد تعرضه لكدمة في وجه القدم وشارك في جزء من مران اليوم.

موعد مباراة منتخب مصر ضد بنين

تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب بنين في دور الستة عشر ضمن بطولة أمم إفريقيا 2025 غدًا الإثنين 5 يناير 2026، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

تنقل مباراة مصر ضد بنين عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وبنين عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

حسام حسن يستقر على ثلاثي هجوم مصر أمام بنين

فيما استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على الدفع بالقوة الضاربة في الخط الهجومي لمنتخب مصر في المباراة القادمة أمام بنين، في دور الـ16 ضمن بطولة أمم إفريقيا 2025.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن حسام حسن ينوي الدفع بالثلاثي محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه، كمثلث هجومي في التشكيلة الأساسية للفراعنة أمام بنين، خاصة أن المباراة لا تقبل القسمة على اثنين، والخاسر فيها يودع بطولة الأمم الإفريقية عائدًا إلى بلاده مباشرة.

وبحسب المصدر، فإن حسام حسن ينوي الدفع بتريزيجيه في مركز الجناح الأيسر ومحمد صلاح جناح أيمن وعمر مرموش في مركز رأس الحربة، وخلفهم إمام عاشور في مركز 10 أسفل رأس الحربة.

