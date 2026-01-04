الأحد 04 يناير 2026
رياضة

التشكيل الرسمي لمواجهة الكاميرون وجنوب أفريقيا في ثمن نهائي أمم أفريقيا

الكاميرون
الكاميرون
يستعد منتخب الكاميرون لمواجهة جنوب أفريقيا، في التاسعة مساء اليوم الأحد، في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، والتي تقام في المغرب وتستمر حتى يوم 18 يناير الحالي.

تشكيل الكاميرون أمام جنوب أفريقيا 

في حراسة المرمى: ديفيز إيباسي.

خط الدفاع: تشي مالون جونيور، صامويل جونيور كوتو، نوهو تولو.

وسط الملعب: جونيور تشاماديو، آرثر أفون، كارلوس باليبا، دارلين يونجوا.

الهجوم: بريان مبويمو، كريستيان كوفاني، داني ناماسو.

تشكيل جنوب أفريقيا أمام الكاميرون

حراسة المرمى: رونيون ويليامز.

خط الدفاع: خوليسو موداو، مبيكيزيلي مبوكازي، سيابونجا نيجزانا، سموكيلي كابيني.

وسط الملعب: تيبوه موكوينا، نكوسيناثي سيبيسي، باثوسي أوباس.

الهجوم: أوسين أبوليس، ليل فوستر، ريليبوهيلي راتومو.

تاريخ مواجهات الكاميرون ضد جنوب أفريقيا 

والتقى المنتخبان مرة واحدة فقط في كأس أمم أفريقيا في نسخة 1996، ووقتها فاز منتخب جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة في طريقه نحو التتويج بلقب تلك النسخة. 

ورغم قلة مواجهتهما في البطولة الإفريقية يملك المنتخب الجنوب أفريقي أفضلية تاريخية في المواجهات المباشرة أمام الكاميرون، إذ التقيا في تسع مباريات في كافة المسابقات، فاز المنتخب الجنوب أفريقي في ثلاث وتعادلا في خمس وفاز المنتخب الكاميروني بمباراة واحدة، كانت يوم 9 يوليوز 1992، بنتيجة 2-1 في مباراة ودية.

المغرب تفوزعلى تنزانيا بهدف دياز وتتأهل لربع نهائي أمم أفريقيا (فيديو وصور)

ليفربول وفولهام يتعادلان 2-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

جنوب أفريقيا عقدة أمام منتخب الكاميرون 

ولم يخسر المنتخب الجنوب أفريقي في آخر سبع مواجهات جمعته بالمنتخب الكاميروني منذ الخسارة عام 1992، حيث فاز بمباراتين وتعادلا في خمس.

ويدخل منتخب جنوب أفريقيا هذه المباراة ولديه ثقة كبيرة في إمكانية العبور لدور الثمانية، ولا سيما أنه لم يخسر في مباريات دور الـ16 السابقة، حيث فاز في 2019 و2023 وعبر لدور الثمانية.

ورغم التفوق التاريخي للمنتخب الجنوب أفريقي سيكون لدى المنتخب الكاميروني ما يعزز ثقته في إمكانية تحقيق الفوز، خاصة أنه تعادل معه في آخر ثلاث مواجهات جمعتهما، بما في ذلك التعادل في مباراتي التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أفريقيا 2017.

منتخب الكاميرون يسعى لكسر لعنة دور ال16 بأمم أفريقيا 

ويتطلع المنتخب الكاميروني لكسر لعنة دور الـ16، حيث صعد لهذا الدور أربع مرات لكنه لم يتأهل إلا مرة واحدة فقط منذ 2015.

