موقف الزمالك من انضمام ناصر ماهر لـ بيراميدز

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، موقف الأبيض من رحيل ناصر ماهر والانضمام لصفوف فريق بيراميدز في الميركاتو الشتوي الجاري.

وعقد فريق بيراميدز أكثر من جلسة مع ناصر ماهر لمعرفة طلباته قبل التقدم بعرض الرسمي لنادي الزمالك.

موقف الزمالك من رحيل ناصر ماهر

وأكد المصدر أن الزمالك لا يمانع في رحيل ناصر ماهر عن صفوف الزمالك والانضمام لبيراميدز بشرط الحصول على مبلغ مالي ضخم.

وأشار المصدر إلى أن بيع ناصر ماهر سيوفر مبلغا ماليا سيفيد الأبيض في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي يعيشها النادي.

الزمالك يكشف موقفه من رحيل حسام عبد المجيد

ومن ناحية أخرى، قال مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك إن إدارة النادي ترحب بفكرة بيع حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، في ظل تطورات موقف اللاعب التعاقدي.

وأوضح المصدر أن عقد حسام عبد المجيد يمتد حتى نهاية موسم 2026-2027، إلا أن اللاعب أبدى رغبة واضحة في خوض تجربة الاحتراف الخارجي، مع عدم وجود نية لديه لتجديد عقده في الوقت الحالي.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك ترى أن بيع اللاعب في هذا التوقيت سيكون القرار الأفضل من الناحية الاستثمارية، بدلًا من الانتظار حتى دخوله الفترة الحرة، وهو ما قد يتسبب في خسارة النادي ماديًا.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك منفتح على دراسة أي عروض رسمية تصل لضم حسام عبد المجيد، شريطة أن تكون مناسبة ماديًا وتعكس القيمة الحقيقية للاعب.

وأضاف المصدر أن لجنة الكرة بدأت بالفعل التفكير في بدائل محتملة لتعويض رحيل اللاعب، سواء من داخل الفريق أو من خلال التعاقد مع مدافع جديد خلال الميركاتو القادم.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن النادي لن يقف أمام طموح أي لاعب في الاحتراف، لكن بشرط تحقيق أقصى استفادة مالية تحافظ على استقرار الزمالك.

