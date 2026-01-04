الأحد 04 يناير 2026
رياضة

الدوري الإنجليزي، فولهام يتقدم على ليفربول 1-0 في الشوط الأول

ليفربول وفولهام
ليفربول وفولهام
تقدم فريق فولهام، على نظيره ليفربول، بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

أهداف مباراة ليفربول وفولهام

تقدم فولهام عن طريق هاري ويلسون في الدقيقة 17.

تشكيل ليفربول أمام فولهام 

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، كورتيس جونز.

خط الوسط الهجومي: دومينيك سوبوسلاي، فلوريان فيرتز، ماك أليستر.

خط الهجوم: كودي جاكبو.

ويغيب عن ليفربول النجم المصري محمد صلاح، الذي يتواجد مع منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية والمقامة بالمغرب. 

أشرف حكيمي يقود المغرب أمام تنزانيا في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا

مانشستر يونايتد يتعادل مع ليدز 1-1 في الدوري الإنجليزي

مباراة ليفربول وفولهام

ويحتل نادي ليفربول المركز الرابع في الترتيب برصيد 33 نقطة، أما فولهام، فيتواجد في المركز 12 برصيد 27 نقطة.

ويتصدر آرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 48 نقطة، بعد فوزه أمام بورنموث بثلاثية لهدفين.

