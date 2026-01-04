بيراميدز بالشباب يخطف فوزه الأول على مودرن سبورت بهدف في كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

كأس عاصمة مصر، حقق فريق الشباب في نادي بيراميدز مفاجأة مدوية، بالفوز على مودرن سبورت بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مسابقة كأس عاصمة مصر.

سجل هدف بيراميدز اللاعب زياد شاكر في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.

الفوز هو الأول لفريق بيراميدز في بطولة كأس عاصمة مصر، بعد ثلاث هزائم متتالية في الجولات الثلاث الأولى.

شهد الشوط الأول سيطرة واستحواذ لصالح فريق مودرن سبورت، الذي كان الأفضل هجوميا في أغلب فترات الشوط الأول، وأتيحت أمام لاعبيه العديد من الفرص، ولكنهم تعاملوا معها برعونة وتسرع وفشلوا في استغلالها لهز شباك بيراميدز.

استمرت الأفضلية لصالح فريق مودرن سبورت في الشوط الثاني، وكان لاعبوه الأكثر استحواذا على الكرة، وشنوا أكثر من هجمة خطرة على مرمى بيراميدز، فيما اعتمد لاعبي الفريق السماوي على الهجمات المرتدة التي أسفرت عن هدف مفاجئ لصالحهم في الدقيقة 89 عن طريق زياد شاكر.

تشكيل بيراميدز أمام مودرن سبورت في كأس عاصمة مصر

فيما، دخل فريق بيراميدز مباراته أمام مودرن سبورت بتشكيلة من فريق الشباب تضم كل من:

حراسة المرمى: زياد هيثم.

خط الدفاع: حسن الدولي - مروان عصام - عبد الله بدير - يوسف فؤاد.

خط الوسط: يوسف شيكا - عمر عبد العظيم - أدهم نبيل - حمزة علي - حسن طارق.

خط الهجوم: زياد نواوي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مروان ناصر - أحمد شد - زياد شاكر - يوسف علي - عمر طارق - أحمد زهدي - يوسف ميشو - خالد لطفي - علي حمودة.

تشكيل مودرن سبورت أمام بيراميدز

فيما يدخل فريق مودرن سبورت مباراته أمام بيراميدز بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: كريم عماد

في خط الدفاع: مصطفى مطاوع، عماد حمدي، محمود شعبان، حمدي مارسيلو.

في خط الوسط: أدم رجم، أحمد يوسف، عبد الرحمن شيكا، وليد علي، رشاد المتولي.

في خط الهجوم: محمود ممدوح.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد أبو جبل، أحمد مصطفى، حسام حسن، علي زعزع، خالد رضا، محمد هلال، أحمد مزهود، أرنولد إيبا، سليم سليمان.

