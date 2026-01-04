مانشستر يونايتد يتعادل مع ليدز 1-1 في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، تعادل فريق مانشستر يونايتد مع نظيره ليدز يونايتد، بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعهما ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2025/2026.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد وليدز

افتتح ليدز التسجيل عن طريق أرونسون في الدقيقة 66 وتعادل مانشستر بعدها بـ 3 دقائق فقط عن طريق كونيا.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليدز

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد في مباراة اليوم أمام ليدز يونايتد كالتالي:

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ 20

يتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة بفارق 6 نقاط عن أستون فيلا صاحب الوصافة و7 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث قبل مباراة الأخير اليوم أمام تشيلسي في ختام الجولة العشرين.

1- آرسنال 48 نقطة

2- أستون فيلا 42 نقطة

3- مانشستر سيتي 41 نقطة

4- ليفربول 33 نقطة

5- تشيلسي 30 نقطة

6- مانشستر يونايتد 30 نقطة

7- سندرلاند 29 نقطة

8- برايتون 28 نقطة

9- إيفرتون 28 نقطة

10- برينتفورد 27 نقطة

11- كريستال بالاس 27 نقطة

12- فولهام 27 نقطة

13- توتنهام هوتسبير 26 نقطة

14- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة

15- بورنموث 23 نقطة

16- ليدز يونايتد 21 نقطة

17- نوتنجهام فوريست 18 نقطة

18- وست هام 14 نقطة

19- بيرنلي 12 نقطة

20- وولفرهامبتون 6 نقاط

وتختتم اليوم الأحد مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز بعدد 6 مباريات على رأسهم قمة مانشستر سيتي ضد تشيلسي وفولهام ضد ليفربول.

