الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مانشستر يونايتد يتعادل مع ليدز 1-1 في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، تعادل فريق مانشستر يونايتد مع نظيره ليدز يونايتد، بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعهما ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2025/2026.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد وليدز

افتتح ليدز التسجيل عن طريق أرونسون في الدقيقة 66 وتعادل مانشستر بعدها بـ 3 دقائق فقط عن طريق كونيا.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليدز

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد في مباراة اليوم أمام ليدز يونايتد كالتالي:

May be an image of ‎football, soccer and ‎text that says '‎" التشكيل MI الأسا سي الأساسي التشكيلالأساسي M 3/ لامينس 2 دالوت 6 مارتينيزن 10 كونيا دورجو 15 يورو 18 كاسيميرو 23 23 شاو 25 أوجارتي رتي 26 هيفين 30 30 سيسكو 13 البدلاء بايندير كوكونكي م سيا فريدريكسون جاك فليتشر تايلر فليتشر يسي زيركزي مانتاتو PRESENTEDBY Snapdragon‎'‎‎

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ 20 

يتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة بفارق 6 نقاط عن أستون فيلا صاحب الوصافة و7 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث قبل مباراة الأخير اليوم أمام تشيلسي في ختام الجولة العشرين.

سلوت يعلن تشكيل ليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

شوط أول سلبي بين برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني

1- آرسنال 48 نقطة
2- أستون فيلا 42 نقطة
3- مانشستر سيتي 41 نقطة
4- ليفربول 33 نقطة
5- تشيلسي 30 نقطة
6- مانشستر يونايتد 30 نقطة
7- سندرلاند 29 نقطة
8- برايتون 28 نقطة
9- إيفرتون 28 نقطة 
10- برينتفورد 27 نقطة
11- كريستال بالاس 27 نقطة
12- فولهام 27 نقطة
13- توتنهام هوتسبير 26 نقطة
14- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة
15- بورنموث 23 نقطة
16- ليدز يونايتد 21 نقطة
17- نوتنجهام فوريست 18 نقطة
18- وست هام 14 نقطة
19- بيرنلي 12 نقطة
20- وولفرهامبتون 6 نقاط 

وتختتم اليوم الأحد مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز بعدد 6 مباريات على رأسهم قمة مانشستر سيتي ضد تشيلسي وفولهام ضد ليفربول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد أمام ليدز ليدز الدوري الانجليزي مانشستر وليدز

مواد متعلقة

سلوت يعلن تشكيل ليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

أخبار الرياضة اليوم: كاف يخطر نادي الزمالك بملعب مباراة المصري بالكونفدرالية والرجاء البيضاوي يوقع عقود انتقال لاعبه إلى صفوف الأهلي

شوط أول سلبي بين برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني

هانز فليك يعلن تشكيل برشلونة أمام إسبانيول في الدوري الإسباني

دونجا نجم وسط الزمالك ومنتخب مصر يحتفل بزفافه

منتخب السنغال يفوز على السودان بثلاثية ويصعد لربع نهائي كأس أمم أفريقيا

فرحة لم تكتمل، السودان يتأخر أمام السنغال 2-1 في الشوط الأول

بيراميدز يعلن رسميًّا التعاقد مع حامد حمدان

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي تعادل سلبي بين مانشستر يونايتد وليدز في الشوط الأول

سلوت يعلن تشكيل ليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

تفسير رؤيا الفحم في المنام وعلاقته بكسب مال من حرام

أول أمنية للرئيس السيسي في 2026

استمرار انخفاض الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الإثنين

السيسي: نوفر كل الدعم لضمان نجاح الدكتورة ياسمين فؤاد في أداء مهامها ومكافحة التصحر

وفد الفيفا يشيد بامتلاك مصر بنية تحتية رياضية متطورة

خدمات

المزيد

الذرة تواصل الانخفاض، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 بعد تبكير موعد الصرف

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

تعرف على سعر السكر بالسوق المصري اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الفحم في المنام وعلاقته بكسب مال من حرام

مفتي الجمهورية: نواجه محاولات متعمدة للتشكيك والطعن في الثوابت الدينية

هل يجوز صيام يوم النصف من رجب فقط؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية