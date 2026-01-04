معلومات عن البرتغالي آيلتسين كامويش المرشح لتدعيم هجوم الأهلي

18 حجم الخط

دخل اللاعب البرتغالي آيلتسين كامويش، مهاجم فريق ترومسو النرويجي، ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لتدعيم صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في شهر يناير، في ظل سعي إدارة القلعة الحمراء لحل أزمة العقم التهديفي التي يعاني منها الفريق خلال الفترة الحالية.

ويبحث الأهلي عن التعاقد مع مهاجم قادر على تقديم الإضافة السريعة، خاصة مع تراجع الفاعلية الهجومية للفريق في عدد من المباريات الأخيرة.

معلومات عن آيلتسين كامويش

وبحسب موقع ترانسفير ماركت، يبلغ “كامويش” من العمر 26 عاما، ويتميز بطول فارع يصل إلى 1.88 متر، وتبلغ القيمة التسويقية للمهاجم البرتغالي 1.50 مليون يورو.

ويذكر أن كامويش ولد في أنجولا ويحمل الجنسية البرتغالية.

شارك آيلتسين كامويش في 100 مباراة خلال مسيرته الكروية مع مختلف الأندية التي لعب لها بواقع 6.487 دقيقة، ونجح في تسجيل 41 هدفًا، إلى جانب صناعة 11 هدفًا.

وعلي جانب آخر، يستعد النادي الأهلي لخوض العديد من المباريات المهمة خلال الفترة المقبلة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة الموافق 23 يناير المقبل موعدا لمباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز التنزاني، والتي تقام في تمام الساعة السادسة مساء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

كما تقام مواجهة الأهلي ويانج أفريكانز في الجولة الرابعة يوم السبت الموافق 31 يناير الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرا، على ملعب دار السلام بتنزانيا.

وفي الجولة الخامسة من دور المجموعات، يلتقي الأهلي مع شبيبة القبائل الجزائري، في مباراة تقام بالجزائر في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت الموافق 7 فبراير الجاري.

وفي المقابل، لم يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حتى الآن عن موعد الجولة الأخيرة من دور المجموعات، والتي يستضيف خلالها الأهلي فريق الجيش الملكي المغربي على استاد القاهرة الدولي، في انتظار تحديدها خلال الفترة المقبلة.

