رياضة

قبل مواجهة بنين، إصابة أسامة فيصل خلال خوضه تدريبات منتخب مصر

تعرض أسامة فيصل مهاجم منتخب مصر للإصابة بكدمة في وجه القدم، خلال مشاركته في مران الفراعنة اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة بنين في ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا 2025 المقامة بالمغرب 

ومن المقرر، أن يخضع أسامة فيصل لتدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة الدكتور محمد أبو العلا طبيب الفريق 

موعد مباراة منتخب مصر ضد بنين

تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب بنين في دور الستة عشر ببطولة أمم إفريقيا 2025 غدا الإثنين 5 يناير 2026، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

تنقل مباراة مصر ضد بنين عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وبنين عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

حسام حسن يستقر على ثلاثي هجوم مصر أمام بنين

فيما استقر حسام حسن المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على الدفع بالقوة الضاربة في الخط الهجومي لمنتخب مصر في المباراة القادمة أمام بنين، في دور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا 2025

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن حسام حسن ينوي الدفع بالثلاثي محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه، كمثلث هجومي في التشكيلة الأساسية للفراعنة أمام بنين، خاصة أن المباراة لا تقبل القسمة على اثنين، والخاسر فيها يودع بطولة الأمم الإفريقية عائدًا إلى بلاده مباشرة.

وبحسب المصدر، فإن حسام حسن ينوي الدفع بتريزيجيه في مركز الجناح الأيسر ومحمد صلاح جناح أيمن وعمر مرموش في مركز رأس الحربة، وخلفهم إمام عاشور في مركز 10 أسفل رأس الحربة.

