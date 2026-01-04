تعادل مثير 3/3 بين حرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

كأس عاصمة مصر، انتهت مواجهة حرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية، بتعادل مثير 3/3، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد حرس الحدود بالمكس، ضمن الجولة الخامسة في بطولة كأس عاصمة مصر.

سيطر فريق حرس الحدود على مجريات الأمور منذ الدقائق الأول مستغلا عامل الأرض، ونجح في التقدم بهدفين عن طريق معتز محمد 15 ومحمد أشرف روقا بالدقيقة 32.

بعدها تحسن أداء كهرباء الإسماعيلية وضغط بكل صفوفه، قبل أن ينجح في إحراز هدفين عن طريق ماجد هاني بالدقيقة 39، وعلي سليمان بالوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الاول المثير بالتعادل 2/2.

وفي الشوط الثاني، انحصر اللعب في وسط الملعب أغلب فترات دون خطورة حقيقية على المرميين، حتى نجح علي سليمان لاعب كهرباء الإسماعيلية في تسجيل الهدف الثالث لفريقه بالدقيقة 88 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة.

وفي الوقت بدل الضائع، نجح فريق حرس الحدود في العودة وأحرز هدف التعادل الثالث عن طريق محمد أشرف روقا، لينتهي اللقاء بالتعادل 3/3.

ترتيب حرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر

بتلك النتيجة يرتفع رصيد حرس الحدود إلى نقطة يتيمة في المركز الأخير، إلى فيما ارتفع رصيد كهرباء الإسماعيلية إلى 4 نقاط في المركز الخامس.

تشكيل حرس الحدود أمام كهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر

جاء تشكيل حرس الحدود أمام كهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: فوزي الحناوي - إسلام أبو سليمة - مؤمن عوض - محمد الدغيمي.

خط الوسط: محمد أشرف روقا - محمد بيومي - محمد النجيلي.

خط الهجوم: معتز محمد - عمرو جمال - محمود أوكا.

وتواجد على دكة البدلاء كلا من أدهم سيحا - يوسف مرعي - محمد مصطفى - إسماعيل أشرف - محمد رأفت - محمد حسن - زياد طارق - أحمد نايل - كواسي أوسو.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية ضد حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

فيما ضم تشكيل كهرباء الإسماعيلية ضد حرس الحدود في كأس عاصمة مصر كلا من:

حراسة المرمى: محمد هجرس

خط الدفاع: كريم يحيي - سيف الخشاب - ممادو سيلا - حسن الشاذلي

خط الوسط: ماجد هاني - محمد فاروق - عبدالفتاح شتا

خط الهجوم: إسلام عبدالنعيم - شيكا - علي سليمان

وتواجد على دكة البدلاء كلا من فرج شوقي - محمد عبدالمنعم - محمد الضرف - كريم أشرف - عبدالله مارادونا - عمر السعيد - عصام الفيومي - أحمد حمزاوي - مصطفى كشري

نظام كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026

ويشارك هذا الموسم في بطولة كأس الرابطة 21 ناديًا من الدوري المصري الممتاز، موزعين على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 7 أندية.

مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب

المجموعة الثانية: بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة

المجموعة الثالثة: الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

ويتأهل من كل مجموعة ببطولة كأس العاصمة كل من المتصدر والوصيف مباشرةً إلى ربع النهائي، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث بين المجموعات، لضمان منافسات قوية ومتوازنة في الأدوار الإقصائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.