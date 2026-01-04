التعليم تصدر تعليمات مشددة استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول

18 حجم الخط

أصدرت وزارة التربية والتعليم حزمة من التعليمات العامة لكافة المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026.



وأكدت الوزارة أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الانضباط والدقة، مشددة على أن نزاهة الامتحانات خط أحمر لا يقبل أي تهاون أو مجاملة، وأن مصلحة الطالب تأتي في مقدمة الأولويات.



وشملت التعليمات الوزارية ما يلي:



1. الاختيار الدقيق لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل، على أن يقتصر التكليف على العناصر المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والخبرة، بما يضمن تحقيق العدالة والانضباط داخل اللجان والحفاظ على هيبة الامتحانات.



2. الحظر التام لحيازة الهواتف المحمولة داخل اللجان الامتحانية سواء للطلاب أو العاملين، مع التطبيق الحاسم لقانون مكافحة الغش رقم 205 لسنة 2020، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية دون استثناء.



3. المتابعة اليومية الدقيقة لأعمال رصد التقييمات والدرجات، والتأكد من مطابقتها للواقع الفعلي لمستوى الطلاب، بما يضمن مصداقية النتائج وعدالتها.



4. التأكيد على السرية الكاملة لأعمال الامتحانات والاختبارات الإلكترونية، وتأمين المنصات والبيانات الرقمية، ومنع أي محاولات اختراق إداري أو فني قد تؤثر على سير العملية الامتحانية.



5. تفعيل مبادرة “مدارس بلا رواكد” من خلال إعادة تدوير الرواكد والاستفادة منها، بما يسهم في تحسين البيئة المدرسية واستغلال الإمكانات المتاحة على الوجه الأمثل.



وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الجاهزية الكاملة للمدارس والكنترولات، وتوفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة، مع سرعة التعامل مع أي معوقات قد تعرقل سير الامتحانات، تنفيذًا لرؤية الدولة في تحقيق العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.



وأكدت الوزارة أن جميع القيادات والمسؤولين سيخضعون للمحاسبة وفقًا لحجم المسؤوليات المسندة إليهم، مشيرة إلى أن نجاح الامتحانات مسؤولية مشتركة تتطلب التزامًا كاملًا بالتعليمات والقوانين المنظمة.



وتأتي هذه التوجيهات ضمن خطة وزارة التربية والتعليم للارتقاء بالمنظومة التعليمية وضمان خروج الامتحانات بصورة حضارية تعكس جدية الدولة في دعم التعليم وتحقيق الجودة الشاملة.

