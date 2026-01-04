الأحد 04 يناير 2026
أخبار مصر

طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية يطلقون حملة لدعم البكالوريا التكنولوجية

أطلق طلاب وخريجو مدارس التكنولوجيا التطبيقية حملة مجتمعية واسعة تزامنا مع بدء عام 2026، دعمًا لتطبيق نظام البكالوريا التكنولوجية، مؤكدين أن طلاب التعليم التكنولوجي ليسوا مجرد أرقام في كشوف التنسيق، بل يمثلون العمود الفقري لمستقبل مصر الصناعي. 

وأكد المشاركون في الحملة أن اختيار الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية لم يكن بديلًا عن الثانوية العامة، بل قرارًا واعيًا وطريقًا أكثر صعوبة، يجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي المكثف داخل المصانع والورش، منذ سن مبكرة لا تتجاوز 15 عامًا، بما يؤهلهم لسوق العمل الحديث القائم على التكنولوجيا والابتكار.
 

مطالب طلاب التكنولوجيا التطبيقية 

وشدد الطلاب على أن إقرار البكالوريا التكنولوجية يجب أن يصاحبه ضمان حقوق واضحة وعادلة، على رأسها:

أولًا: الحق في الالتحاق بالجامعات الحكومية

طالب المشاركون بإتاحة فرص عادلة لخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية للالتحاق بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات من خلال نظام معادلة منصف، يعكس حجم الجهد العلمي والعملي الذي يبذله الطلاب طوال سنوات الدراسة. 

ثانيًا: دعم الجامعات التكنولوجية 

وأكد الطلاب أن الجامعات التكنولوجية تمثل المسار الطبيعي لخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مطالبين بتقديم تسهيلات حقيقية مادية وإدارية تضمن استكمال التعليم العالي دون عوائق، بما يحقق الهدف الأساسي من إنشاء هذا المسار التعليمي.
 

تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني 

ورفضت الحملة تصنيف خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية على أنهم “دبلوم”، مؤكدين أنهم جيل تكنولوجي مؤهل يعتمد على المهارات العملية، والتكنولوجيا الحديثة، والابتكار الصناعي، ويسهم بشكل مباشر في دعم خطط الدولة للتنمية الصناعية الشاملة.
 

واختتم المشاركون رسالتهم بالتأكيد على أن حقهم في تعليم جامعي محترم ليس رفاهية، بل ضرورة وطنية لبناء كوادر قادرة على الإنتاج والتصنيع والمنافسة، مشددين على أن طموح طلاب التكنولوجيا التطبيقية لا سقف له، وأنهم قادرون على تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني في مصر إلى الأبد.
 

