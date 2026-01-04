طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية يطلقون حملة لدعم البكالوريا التكنولوجية

18 حجم الخط

أطلق طلاب وخريجو مدارس التكنولوجيا التطبيقية حملة مجتمعية واسعة تزامنا مع بدء عام 2026، دعمًا لتطبيق نظام البكالوريا التكنولوجية، مؤكدين أن طلاب التعليم التكنولوجي ليسوا مجرد أرقام في كشوف التنسيق، بل يمثلون العمود الفقري لمستقبل مصر الصناعي.

وأكد المشاركون في الحملة أن اختيار الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية لم يكن بديلًا عن الثانوية العامة، بل قرارًا واعيًا وطريقًا أكثر صعوبة، يجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي المكثف داخل المصانع والورش، منذ سن مبكرة لا تتجاوز 15 عامًا، بما يؤهلهم لسوق العمل الحديث القائم على التكنولوجيا والابتكار.



مطالب طلاب التكنولوجيا التطبيقية

وشدد الطلاب على أن إقرار البكالوريا التكنولوجية يجب أن يصاحبه ضمان حقوق واضحة وعادلة، على رأسها:

أولًا: الحق في الالتحاق بالجامعات الحكومية

طالب المشاركون بإتاحة فرص عادلة لخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية للالتحاق بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات من خلال نظام معادلة منصف، يعكس حجم الجهد العلمي والعملي الذي يبذله الطلاب طوال سنوات الدراسة.

ثانيًا: دعم الجامعات التكنولوجية

وأكد الطلاب أن الجامعات التكنولوجية تمثل المسار الطبيعي لخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مطالبين بتقديم تسهيلات حقيقية مادية وإدارية تضمن استكمال التعليم العالي دون عوائق، بما يحقق الهدف الأساسي من إنشاء هذا المسار التعليمي.



تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني

ورفضت الحملة تصنيف خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية على أنهم “دبلوم”، مؤكدين أنهم جيل تكنولوجي مؤهل يعتمد على المهارات العملية، والتكنولوجيا الحديثة، والابتكار الصناعي، ويسهم بشكل مباشر في دعم خطط الدولة للتنمية الصناعية الشاملة.



واختتم المشاركون رسالتهم بالتأكيد على أن حقهم في تعليم جامعي محترم ليس رفاهية، بل ضرورة وطنية لبناء كوادر قادرة على الإنتاج والتصنيع والمنافسة، مشددين على أن طموح طلاب التكنولوجيا التطبيقية لا سقف له، وأنهم قادرون على تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني في مصر إلى الأبد.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.