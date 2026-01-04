أوسيم تشن أكبر حملة لإزالة مخالفات البناء بقرى بشتيل وبرطس (صور)

18 حجم الخط

شنت رئاسة مركز ومدينة أوسيم، اليوم الأحد، أكبر حملة موسعة لإزالة مخالفات البناء والتعديات، وذلك بعدد من القرى التابعة للمركز، وعلى رأسها قريتا بشتيل وبرطس.



وقاد الحملة المهندس ياسين سيد ياسين، رئيس مركز ومدينة أوسيم، بمشاركة نواب المدينة ورجال الإشغالات، حيث استهدفت الحملة إزالة كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء دون تهاون، في إطار الحفاظ على هيبة الدولة وفرض سيادة القانون.



إزالة سور مخالف بشارع المصفى

وشهدت قرية بشتيل تنفيذ عدة قرارات إزالة، شملت إزالة سور مخالف بشارع المصفى، وإزالة شدات خشبية بكل من شارع المصفى ومنطقة الحفرية، إلى جانب إزالة سقف مخالف بشارع الصاوي، وإزالة شدات خشبية وحديدية بشارع الأربعين، مع مصادرة جميع الأخشاب والحديد الناتجة عن الإزالات وإيداعها بمخازن الوحدة المحلية.



إزالة سقف خشبي على مساحة 100 متر

كما امتدت الحملة إلى قرية برطس، حيث تم إزالة سقف خشبي على مساحة 100 متر مربع، وإزالة سور من البلوك الأبيض على مساحة 50 مترًا، بالإضافة إلى إزالة جمالون من البلوك الأبيض على مساحة 350 مترًا، وفك أعمدة وشدات خشبية في المهد على مساحة 80 مترًا، مع مصادرة جميع المحتويات المخالفة وإيداعها بالمخازن.



وأكد رئيس مركز ومدينة أوسيم أن الحملات مستمرة بشكل يومي، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات بناء أو تعديات على أملاك الدولة أو الطرق العامة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تنفيذًا لتعليمات القيادة التنفيذية بمحافظة الجيزة.



وتأتي هذه الحملات ضمن خطة محافظة الجيزة للتصدي الحاسم لمخالفات البناء والإشغالات، وتحقيق الانضباط العام، والحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

