محافظ الجيزة يعلن تشغيل خطوط نقل جماعي إلى سوق السيارات المستعملة الجديد

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن تشغيل خطوط نقل جماعي جديدة تربط بين موقفي السرفيس بميداني الجيزة والمنيب وسوق السيارات المستعملة الجديد بمحور محمد نجيب، وذلك في إطار خطة المحافظة لتيسير حركة المواطنين وتحسين مستوى خدمات النقل الجماعي المقدمة لهم.



وأوضح محافظ الجيزة أنه كلف جهاز السرفيس والنقل الجماعي بتدعيم موقفي الجيزة والمنيب بعدد من أتوبيسات النقل الجماعي، بالتنسيق مع إحدى شركات النقل، لتشغيل خطوط تخدم القاهرة الجديدة وسوق السيارات المستعملة الجديد، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير وسائل انتقال آمنة ومنتظمة.



الخطوط الجديدة

وأشار إلى أنه تم تخصيص أتوبيسات سعة 26 راكبًا لتشغيل خطين جديدين، هما:



خط «موقف ميدان الجيزة – البحر الأعظم – الطريق الدائري – القطامية – طريق السخنة – سوق السيارات المستعملة الجديد».



خط «موقف المنيب – البحر الأعظم – الطريق الدائري – القطامية – طريق السخنة – سوق السيارات المستعملة الجديد».



وأكد المحافظ على ضرورة المتابعة الدورية لمعدلات الإقبال على الأتوبيسات، خاصة خلال يومي الجمعة والأحد، باعتبارهما من أكثر الأيام التي تشهد كثافات مرتفعة وإقبالًا كبيرًا من المواطنين على سوق السيارات المستعملة الجديد.

كما شدد على دعم الخطين بأتوبيسات إضافية خلال فترات الذروة حال وجود احتياج، لضمان انتظام الخدمة وتحقيق الانضباط وتقديم خدمة نقل جماعي ميسرة وآمنة تلبي احتياجات المواطنين.



يأتي ذلك ضمن جهود محافظة الجيزة المستمرة لتطوير منظومة النقل الجماعي وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يواكب التوسعات العمرانية ويخدم احتياجات المواطنين اليومية.

