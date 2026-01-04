مشروع جديد بالجيزة لتأمين الغاز الطبيعي لـ100 ألف عميل بالعمرانية والمنيب

18 حجم الخط

تشهد مناطق العمرانية والمنيب بمحافظة الجيزة أعمال تطوير موسعة في شبكة الغاز الطبيعي، في خطوة تستهدف رفع كفاءة الخدمة وضمان استقرارها للمواطنين، بالتزامن مع التوسع المتزايد في توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والتجارية.

خطة محافظة الجيزة لتعزيز البنية التحتية لمرافق الطاقة

ويأتي المشروع ضمن خطة محافظة الجيزة لتعزيز البنية التحتية لمرافق الطاقة، حيث تسهم أعمال التدعيم في زيادة كميات الغاز المضخوخة بنحو 30 ألف متر مكعب في الساعة، بما يلبي احتياجات ما يقرب من 100 ألف عميل ويحد من أي ضغوط محتملة على الشبكة خلال الفترات المقبلة.



وتشمل الأعمال تنفيذ حفر فوري بطول 1500 متر على طريق المريوطية الشرقي، أحد المحاور الحيوية بالمنطقة، ما يستدعي تنسيقًا مكثفًا بين الجهات التنفيذية والأحياء المعنية لتقليل تأثير الأعمال على الحركة المرورية اليومية.

وأكدت مصادر بالمحافظة أن هناك توجيهات مشددة بضرورة الانتهاء من الأعمال وفق جدول زمني محدد، مع إعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من كل مرحلة، حفاظًا على كفاءة الطرق وسلامة المواطنين.

تأمين محيط المشروع بلافتات تحذيرية

كما يجري العمل على تأمين محيط المشروع بلافتات تحذيرية وإرشادية واضحة لإرشاد قائدي المركبات إلى المسارات البديلة، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية وعدم تعطيل مصالح المواطنين.

ويُعد المشروع خطوة مهمة في دعم خطة الدولة للتحول إلى استخدام الغاز الطبيعي كمصدر آمن ومستدام للطاقة، وتقليل الاعتماد على الأسطوانات التقليدية، فضلًا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكان الجيزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.