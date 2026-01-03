تعليم الجيزة: عقوبات رادعة للغش وتسريب الامتحانات وفقا للقانون

18 حجم الخط

واصلت مديرية تعليم الجيزة تنفيذ مبادرة “لا للغش في الامتحانات _ فلننجح بالاستحقاق”، تنفيذًا لتوجيهات سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بضرورة الالتزام الكامل بكافة الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية داخل جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، دون أي استثناءات.

وأكدت المديرية أن الامتحانات تمثل مقياسًا حقيقيًا لمستوى التحصيل العلمي، ولا يمكن السماح بأي ممارسات تخل بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة التعليمية، مشددة على أن مواجهة الغش بكافة أشكاله تأتي في مقدمة أولوياتها خلال موسم الامتحانات.



وفي هذا السياق، شددت الدكتورة نجوى عبد المعطي، مدير إدارة الهرم التعليمية على أن العدل والنزاهة أساس النجاح الحقيقي، موضحة أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة تطبق أحكام القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات بكل حزم، حفاظًا على حقوق الطلاب المجتهدين، وضمانًا لمصداقية منظومة التعليم.



قانون 205 لسنة 2020 عقوبات رادعة للغش وتسريب الامتحانات



وينص القانون رقم 205 لسنة 2020 على توقيع عقوبات مشددة بحق كل من يثبت تورطه في طباعة أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو إجاباتها، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، حيث تصل العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى سبع سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه.

كما يعاقب القانون على الشروع في ارتكاب تلك الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع حرمان الطالب المخالف من أداء الامتحان في الدور الحالي والدور التالي من العام ذاته، واعتباره راسبًا في جميع المواد، بالإضافة إلى مصادرة الأدوات والأجهزة المستخدمة.

وتنص المادة الثانية من القانون على معاقبة كل من يحوز أو يحرز داخل لجان الامتحانات أجهزة الهاتف المحمول أو أي من وسائل الاتصال أو التقنيات الحديثة بقصد الغش، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.



متابعة مشددة ورسالة واضحة للطلاب



وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن غرف العمليات والمتابعات الميدانية تعمل على مدار الساعة داخل جميع الإدارات التعليمية، لرصد أي مخالفات والتعامل معها فورًا وفقًا للقانون، في إطار خطة متكاملة تستهدف تهيئة مناخ امتحاني آمن ومنضبط.

واختتم بيان مديرية تعليم الجيزة برسالة واضحة للطلاب وأولياء الأمور مفادها أن النجاح لا يأتي إلا بالاجتهاد والاستحقاق، وأن الغش جريمة يعاقب عليها القانون، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالقواعد والتعليمات حفاظًا على مستقبل الطلاب، ودعمًا لمنظومة تعليمية قائمة على العدل والنزاهة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.