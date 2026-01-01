الخميس 01 يناير 2026
نقيب المعلمين: إجراءات قانونية عاجلة ضد المعتدين على مدرسة الحاسب الآلي بأكتوبر

نقيب المعلمين خلف
نقيب المعلمين خلف الزناتي
وجّه خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد الطالب ووالدته المتهمين بالاعتداء على المعلمة دعاء حسن، معلمة الحاسب الآلي بمدرسة حمزة بن عبد المطلب للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة حدائق أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة، وذلك في واقعة أثارت غضب الوسط التعليمي.

وقرر نقيب المعلمين تكليف محامي النقابة بمتابعة سير التحقيقات القانونية عن كثب، والعمل على حفظ الحقوق القانونية الكاملة للمعلمة، بعد تعرضها لاعتداء باستخدام سلاح أبيض من أحد الطلاب ووالدته، أثناء خروجها من المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية تقريرًا رسميًا من النقابة الفرعية للمعلمين بغرب الجيزة، أفاد بأنه أثناء أداء طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان مادة الحاسب الآلي، منعت المعلمة الطالب من الغش داخل اللجنة، ما دفعه إلى توجيه السباب لها داخل الفصل.

تفاصيل الاعتداء

وأوضح التقرير أنه عقب انتهاء اليوم الدراسي وخروج المعلمة من المدرسة، أقدم الطالب على الاعتداء عليها باستخدام سلاح أبيض، بمشاركة والدته، حيث تم سحلها على الأرض، ما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة في الوجه. وعلى الفور، تم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي ألقت القبض على الطالب ووالدته، وبدأت التحقيق في الواقعة.

وفي هذا السياق، كلّف خلف الزناتي، عصام صلاح، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بغرب الجيزة، بالتواجد مع المعلمة المصابة، والاطمئنان على حالتها الصحية، ومتابعة كافة الإجراءات القانونية لضمان محاسبة المتسببين في الاعتداء، والحفاظ على حقوقها كاملة.

وأكدت النقابة العامة للمهن التعليمية في بيان رسمي دعمها الكامل للمعلمة، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي اعتداء يتعرض له المعلمون، وأنها ستسلك جميع المسارات القانونية للدفاع عن كرامة المعلم وهيبته، وفرض احترامه داخل المجتمع التعليمي وخارجه.

وشددت النقابة على أن حماية المعلمين واجب لا تراجع عنه، داعية إلى تطبيق القانون بحزم لردع أي محاولات للاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أثناء تأدية رسالتهم التربوية.

