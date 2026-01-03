من «نقاط خطر» إلى ممرات آمنة،محافظة الجيزة تعيد الحياة لأنفاق الطريق الدائري

18 حجم الخط

لم تعد أنفاق الطريق الدائري مجرد ممرات مرورية مهملة تعاني من الإظلام والتعديات وتراكم المخلفات، بل باتت محورًا رئيسيًا في خطة محافظة الجيزة لتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، والحد من الحوادث، واستعادة المظهر الحضاري لأحد أهم شرايين الحركة بالمحافظة.



في هذا الإطار، جاءت الجولة الميدانية التي أجراها المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، لمتابعة أعمال التطوير الشامل ورفع الكفاءة لعدد من الأنفاق الحيوية بنطاق أحياء المنيرة الغربية، بولاق الدكرور، الهرم، ومركز أبو النمرس، باعتبارها مناطق ذات كثافات مرورية وسكانية مرتفعة، تعتمد بشكل أساسي على هذه الأنفاق في حركة التنقل اليومية.



سلامة المواطن أولًا



اللافت في خطة التطوير الحالية أنها لا تقتصر على أعمال تجميلية، بل تستهدف معالجة أسباب الخطر داخل الأنفاق، سواء الناتجة عن تسريبات المياه، ضعف الإضاءة، سوء حالة الطرق، أو التعديات والإشغالات، وهي عوامل كانت تمثل تهديدًا مباشرًا لأمان المواطنين وقائدي المركبات.



وخلال الجولة، وجّه المحافظ بإعداد دراسات فنية متخصصة لمعالجة المشكلات المزمنة، إلى جانب التنسيق بين الجهات المعنية لضمان عدم تعارض المرافق مع أعمال التطوير، في خطوة تعكس تحولًا من الحلول المؤقتة إلى المعالجة الجذرية.

وشملت الأعمال رفع المخلفات، إزالة المنشآت المخالفة، تحسين طبقات الطرق، دعم منظومة الإضاءة، وتطوير البنية التحتية، بما يعيد للأنفاق دورها الطبيعي كممرات آمنة ومنظمة، بدلًا من كونها نقاط اختناق مروري أو تجمع للإشغالات العشوائية.



مخطط متكامل لتطوير 74 نفقًا أسفل الطريق الدائري

وأكد محافظ الجيزة أن هذه الأعمال تأتي ضمن مخطط متكامل لتطوير 74 نفقًا أسفل الطريق الدائري بنطاقيه الشمالي والجنوبي، مع متابعة يومية لمعدلات التنفيذ، وتطبيق مبدأ المحاسبة الفورية حال وجود أي تقصير.



وتحمل خطة تطوير الأنفاق رسالة واضحة مفادها أن المحافظة لا تستهدف فقط تحسين الشكل العام، بل تسعى إلى فرض الانضباط، حماية الاستثمارات العامة، وضمان استدامة ما يتم تنفيذه، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين وسلامتهم.



