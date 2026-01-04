حملات مكثفة بهضبة الأهرام لضبط الإشغالات ومتابعة الانتخابات وإيقاف مخالفات البناء

18 حجم الخط

قام حي الهرم قطاع هضبة الأهرام لتعزيز الانضباط ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين حيث تم تنفيذ مجموعة من الحملات الميدانية المكثفة شملت متابعة سير العملية الانتخابية، ورفع كفاءة النظافة بمحيط اللجان الانتخابية، وضبط الإشغالات، والتصدي لمخالفات البناء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادات التنفيذية بمحافظة الجيزة.



وقامت الأجهزة التنفيذية بالقطاع بمتابعة سير العملية الانتخابية داخل لجان هضبة الأهرام، مع التأكد من توافر المناخ المناسب للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، إلى جانب رفع مستوى النظافة العامة بمحيط اللجان وإزالة أي معوقات، بما يضمن بيئة حضارية وآمنة خلال فترة التصويت.



وفي سياق متصل، تابع القطاع أعمال سوق اليوم الواحد، حيث تم التأكد من انتظام العمل، والتزام الباعة بالضوابط المحددة، بما يسهم في توفير السلع للمواطنين بصورة منظمة، والحفاظ على السيولة المرورية وعدم التعدي على الطريق العام.



كما شنت الأجهزة التنفيذية حملة موسعة لإزالة الإشغالات بقطاع هضبة الأهرام، استهدفت ضبط المخالفات والتعديات على الأرصفة وحرم الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري وتسهيل حركة المواطنين والمركبات.

وفيما يخص ملف البناء المخالف، تم إيقاف أعمال بناء بعدد 5 مواقع لمخالفة الرسومات الهندسية المعتمدة بالترخيص، مع مصادرة جميع المضبوطات بالمواقع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تأكيدًا على عدم التهاون مع أي تعديات أو مخالفات إنشائية.



كما تم إيقاف أعمال تشوين بدون تصريح مسبق من الحي، مع سحب ونش من الموقع المخالف، تنفيذًا للقانون وحرصًا على فرض الانضباط داخل القطاع.



وأكدت الأجهزة التنفيذية بقطاع هضبة الأهرام استمرار الحملات اليومية والمتابعة الميدانية، للتصدي لكافة أشكال المخالفات، وتحقيق أعلى مستويات الانضباط، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات وجودة الحياة المقدمة للمواطنين.

