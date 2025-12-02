جبران يسلم 25 عقد عمل جديد لشباب مصري للعمل بالإمارات

18 حجم الخط

قام وزير العمل محمد جبران، صباح اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بتسليم 25 عقد عمل جديد لعدد من الشباب الذين اجتازوا اختبارات التشغيل المقدّمة من الوزارة للعمل في مهن النجارة والحدادة والبناء بدولة الإمارات العربية المتحدة..

جهود وزارة العمل لفتح أسواق عمل خارجية جديدة

وأكد الوزير أن هذه الفرص تأتي في إطار جهود وزارة العمل لفتح أسواق عمل خارجية جديدة، وتوفير فرص تشغيل لائقة للشباب المصري، وذلك بالتعاون بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والإدارة العامة للتشغيل، وبالتنسيق الكامل مع مكتب التمثيل العمالي في دولة الإمارات.

رسالة وزير العمل للشباب

وخلال لقائه بالشباب، وجّه وزير العمل رسالة قال فيها: "أنتم سفراء لمصر في الخارج، وتمثّلون وطنكم وأهلكم ووزارة العمل خير تمثيل..ونعوّل عليكم في تقديم الصورة المشرفة للعامل المصري المنضبط والمجتهد، وأن تكونوا نموذجًا في الالتزام والأداء والمسؤولية. الوزارة تتابعكم خطوة بخطوة، ونجاحكم هو نجاح لنا جميعًا.".

وأضاف الوزير أن الوزارة مستمرة في التوسع في برامج التشغيل الخارجي، وتعمل على توفير فرص عمل حقيقية تضمن حقوق العمالة المصرية وتفتح لهم مسارات مهنية أفضل.

واختتم جبران بتوجيه الشكر للشباب الذين اجتازوا الاختبارات، متمنيًا لهم رحلة عمل ناجحة في دولة الإمارات، ومؤكدًا أن الوزارة ستواصل متابعتهم من خلال مكتب التمثيل العمالي لضمان تيسير كل ما يتعلق بشؤونهم هناك.

