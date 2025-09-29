الإثنين 29 سبتمبر 2025
محمد جبران يشهد تسليم 700 عقد عمل معظمهم لذوي الهمم في 26 محافظة

شهد وزير العمل محمد جبران ، صباح اليوم الإثنين، من مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن طريق "الفيديو كونفرانس "، وفي وقت واحد، فعاليات تسليم عقود عمل، نظمتها مديريات العمل في 26 محافظة وذلك بتوفير أكثر من 700 فرصة عمل في شركات القطاع الخاص، معظمهم "ذوي همم".

ووجه الوزير مديري المديريات بمتابعة تنفيذ "العقود" التي جرى تسليمها اليوم، والتأكد من تطبيق شروط العمل، خاصة الحد الأدنى للأجور، وكذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع القطاع الخاص في هذا الشأن.

كما وجه الوزير بتكثيف الجهود لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، والاستمرار في حملات التفتيش المكثفة لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، خاصة تراخيص عمل الأجانب، والتأكد من صحة "عقود العمل"، وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

حضر فعاليات تسليم العقود خالد عبد الله مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية، وأحمد مصطفى مستشار الوزير للتطبيقات والنظم التكنولوجية، وهبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل.

