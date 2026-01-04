18 حجم الخط

استقبل الدكتور حمودة الجزار، وكيل الصحة بالدقهلية، الطالب أحمد محمود عبد العزيز، البالغ من العمر 11 عامًا، بمدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية بالمنصورة، وذلك تقديرًا لتفوقه وإصراره رغم كونه من ذوي الهمم.

وكيل صحة الدقهلية يستقبل طالبًا من ذوي الهمم ويكرّم والدته أخصائية التمريض بـ "صدر المنصورة

وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم، وعلى خطى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية في دعم وتمكين ذوي الهمم.

تقديرًا لتميزها في العمل وقدرتها على التوفيق

وخلال اللقاء، كرّم وكيل وزارة الصحة الطالب، وقدم له هدية تذكارية، كما سلّم شهادة تقدير لوالدته أسماء شرف، أخصائية التمريض ومشرفة العلاج الطبيعي بمستشفى صدر المنصورة، تقديرًا لتميزها في العمل وقدرتها على التوفيق بين مسؤولياتها المهنية والأسرية، وذلك بحضور الدكتور محمد السعيد، مدير مستشفى صدر المنصورة.



نموذج مشرف للعاملين بالقطاع الصحي

وأشاد مدير مستشفى صدر المنصورة بإخلاص أسماء شرف وتميزها في أداء عملها، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا مشرفًا للعاملين بالقطاع الصحي، وقدوة في العطاء رغم التحديات.



تبادل الحديث مع الطالب، والاستماع إلى طموحاته وأحلامه

وحرص وكيل الوزارة على تبادل الحديث مع الطالب، والاستماع إلى طموحاته وأحلامه، مؤكدًا دعمه الكامل له، وأن مكتبه مفتوح دائمًا لاستقبال والدته في أي وقت، في إطار نهج إنساني يضع العاملين وأسرهم في صدارة الاهتمام.

اهتمام كبير بذوي الهمم

وأكد الدكتور حمودة الجزار أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم، وتضع ملفهم على رأس أولوياتها، وتسعى إلى دمجهم الكامل في المجتمع، وتوفير سبل الدعم اللازمة لهم، مشددًا على أن مديرية الصحة بالدقهلية مستمرة في دعم هذه النماذج الملهمة ورعايتها.

