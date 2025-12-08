الثقافة السينمائية يطلق مسابقة "عميد الأدب العربي" بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم

18 حجم الخط

يقيم مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، مسابقة أدبية تحت عنوان “إبداعات عميد الأدب العربي طه حسين”، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم.

طه حسين

ويُعد عميد الأدب العربي طه حسين أحد أبرز النماذج الملهمة لذوي الهمم، لما قدمه من إسهامات فكرية وأدبية رغم فقدانه البصر.

مسابقة إبداعات عميد الأدب العربي

وتشمل المسابقة تقديم ورقة بحثية تتضمن السيرة الذاتية لطه حسين، بالإضافة إلى تقديم ملخص لأحد مؤلفاته، على ألّا تزيد المشاركة على ثلاث صفحات. وتستهدف المسابقة الفئة العمرية من 12 إلى 16 سنة، على أن تقدم الأعمال يدويًا في موعد أقصاه ١٧ ديسمبر.

ويتم تقييم المشاركات بواسطة لجنة متخصصة، بينما تعلن النتائج وأسماء الفائزين في موعد أقصاه ١٩ ديسمبر.

ويشترط تقديم الأعمال داخل حافظة بلاستيكية مدون عليها الاسم والسن والمدرسة، على أن تُسلّم الجوائز والشهادات خلال احتفالية خاصة بمركز الثقافة السينمائية.

