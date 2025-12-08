الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الثقافة السينمائية يطلق مسابقة "عميد الأدب العربي" بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم

عميد الأدب العربي
عميد الأدب العربي طه حسين، فيتو
18 حجم الخط

يقيم مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، مسابقة أدبية تحت عنوان “إبداعات عميد الأدب العربي طه حسين”، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم.

طه حسين 

ويُعد عميد الأدب العربي طه حسين أحد أبرز النماذج الملهمة لذوي الهمم، لما قدمه من إسهامات فكرية وأدبية رغم فقدانه البصر.

مسابقة إبداعات عميد الأدب العربي 

وتشمل المسابقة تقديم ورقة بحثية تتضمن السيرة الذاتية لطه حسين، بالإضافة إلى تقديم ملخص لأحد مؤلفاته، على ألّا تزيد المشاركة على ثلاث صفحات. وتستهدف المسابقة الفئة العمرية من 12 إلى 16 سنة، على أن تقدم الأعمال يدويًا في موعد أقصاه ١٧ ديسمبر. 

ويتم تقييم المشاركات بواسطة لجنة متخصصة، بينما تعلن النتائج وأسماء الفائزين في موعد أقصاه ١٩ ديسمبر.

ويشترط تقديم الأعمال داخل حافظة بلاستيكية مدون عليها الاسم والسن والمدرسة، على أن تُسلّم الجوائز والشهادات خلال احتفالية خاصة بمركز الثقافة السينمائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسابقة إبداعات عميد الأدب العربي طه حسين عميد الادب العربي مركز الثقافة السينمائية القومي للسينما

الأكثر قراءة

لسوء الأحوال الجوية، تعطيل جميع المدارس والمعاهد الأزهرية في مطروح غدا

ماذا كان رد قوم هود عليه بعد دعوتهم لعبادة الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

حماية الأطفال من الإساءات الجنسية ندوة بكلية الآداب بجامعة عين شمس

مقتل فرد أمن بالعمرانية بسبب خلاف عمل وتصوير زميله أثناء النوم

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ 13

تشكيل عمان الرسمي لمواجهة جزر القمر في كأس العرب

السجن للمتهمين في واقعة الفعل الفاضح على محور 26 يوليو وبراءة مصور الفيديو

رغم تجريمه بالبلدين، تقارير أمريكية تثير الجدل باختيار مباراة مصر وإيران في كأس العالم للاحتفال بالمثليين

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا كان رد قوم هود عليه بعد دعوتهم لعبادة الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

كيف أتغلب على الوساوس والشكوك في الدين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز منع الإنجاب إذا كانت المرأة مريضة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads