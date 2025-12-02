تعرف على خدمات البنك الزراعي المجانية للعملاء في اليوم العالمي لذوي الهمم

18 حجم الخط

كشف البنك الزراعي عن تفاصيل الخدمات المقدمة للعملاء في بمناسبة فعالية الشمول المالي "اليوم العالمي لذوي الهمم" تحت رعاية البنك المركزي المصري.

ويقدم البنك الزراعي المصري باقة من المزايا والعروض المجانية لعملائه الحاليين والجدد خلال الفترة من 1 ديسمبر وحتى 15 ديسمبر 2025 تشمل ما يلي:

فتح حساب جاري أو توفير أو نشاط اقتصادي مجانًا بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحساب.

الحصول على بطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا مجانًا.

تفعيل خدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول "المحافظ الإلكترونية Agri wallet".

فتح حسابات للشباب من 15 سنة مجانًا وبدون حد أدنى لفتح الحساب.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء البنك الزراعي عن تفاصيل تمويل إنشاء محطة طاقة شمسية.

تفاصيل تمويل إنشاء محطة طاقة شمسية

وأوضح مسئولو البنك الزراعي أن تفاصيل القرض جاءت كالتالي:

قيمة التمويل بحد أدنى 50 ألف جم وبحد أقصى 3 ملايين.

مدة التمويل حد ادنى عام واحد وحد أقصى 5 سنوات.

السداد أقساط شهرية ودفعات نصف سنوية (القسط الأكبر نصف السنوي).

يقوم العميل بسداد ما يعادل 20% من قيمة تمويل المحطة والبنك يمول نسبة 80% المتبقية

المصاريف الإدارية 3% من إجمالي قيمة التمويل.

السن لا يقل عن 21 عاما عند المنح ولا يزيد على 65 عاما عند آخر قسط.

الأوراق المطلوبة لتمويل إنشاء محطة طاقة شمسية

بطاقة الحيازة الزراعية أو (فيما يخص الأراضي التي تسير في إجراءات التصالح مع الدولة شرط أن يدفع 15% على الأقل من قيمة المخالفة والحصول على عقد ابتدائي من الجهة صاحبة الولاية على الأرض)

بطاقة رقم قومي سارية للعميل والضامن

إيصال مرافق حديث

عرض سعر واحد للمحطة من احدى الشركات المسجلة بسجل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

سعر العائد محافظة الوادي الجديد كوريدور + 2% بما يعادل حاليا= 24%

لباقي المحافظات كوريدور +3% بما يعادل حاليا= 25%

ومن جانب آخر، يتساءل الكثير من عملاء البنك الزراعي عن مدة الصلاحية في بطاقات الخصم المباشر في المعاملات الإسلامية.

وأوضح مسئولو البنك الزراعي المصري أن البطاقة صالحة لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائيًّا.

وتشمل قائمة المميزات في بطاقات الخصم المباشر لحسابات المعاملات الإسلامية ما يلي:

ربط البطاقة بالحسابات المفتوحة في كافة فروع المعاملات الإسلامية.

السحب والإيداع من كافة ماكينات الصراف الآلي ATM.

إمكانية السحب أو الإيداع من خلال ماكينات نقاط البيع POS.

