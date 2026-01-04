مفاجأة في تقرير مستشفى الأمراض النفسية لخاطف رضيع الدقهلية وإلقائه في ترعة

18 حجم الخط

كشف تقرير مستشفى الأمراض النفسية، بشأن واقعة خطف رضيع على يد شاب وإلقائه في ترعة بالدقهلية عن مفاجأة من العيار الثقيل، بعد حجزه داخل المستشفى بعد الواقعة لبيان مدى سلامة قواه العقلية.

وأكد التقرير سلامة القوى العقلية للمتهم وأنه لا يظهر عليه أي أعراض مرض نفسي.

وتم ضم التقرير الطبي والمحضر السابق للمحضر الحالي الذي يؤكد سلامة قواه العقلية.

كما علمت “فيتو” أن المتهم بخطف وإلقاء رضيع بالبحر الصغير بمنية النصر، كان سبق وأن تعدى بالضرب على والدته وشقيقته وتحرر محضر بالواقعة وقتها.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة خطف طفل رضيع على يد شاب، وإلقائه بالبحر الصغير في منية النصر بمحافظة الدقهلية، أنه بدافع الانتقام من والد الطفل.

انتقم من الأب في رضيعه

وأكد المتهم في التحقيقات، أنه انتقم من والد الطفل الرضيع بعد أن قام بالإبلاغ عنه بسبب جلوسه المستمر على المقهى وتعاطي مواد مخدرة، مما ترتب عليه قيام والد المتهم بطرده من المنزل.

تجديد حبس المتهم بإلقاء رضيع في ترعة 15 يوما

قررت نيابة منية النصر بمحافظة الدقهلية تجديد حبس المتهم في واقعة إلقاء رضيع في مياه ترعة البحر الصغير بقرية ميزانية عاصم، 15 يوما على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.

وكان شاب يدعى “أ. إ. س”، 22 سنة قام بإلقاء طفل رضيع في مياه البحر الصغير، بميزانية ميت عاصم بدائرة مركز منية النصر.

تفاصيل ارتكاب الجريمة

حيث تسلل الشاب إلى المنزل المجاور له، وقام بالدخول إلى غرفة الطفل الرضيع الذي يبلغ عمره 14 يوما أثناء نوم الأسرة، ثم توجه به إلى ترعة البحر الصغير، وقام بإلقائه في المياه.

وكان شيع أهالي ميت عاصم مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، جثمان رضيع ألقاه مهتز نفسيا في ترعة البحر الصغير بمنية النصر.

وفي مشهد إنساني مؤثر في منية النصر بالدقهلية خرجت الجنازة حيث حمل الأب الرضيع متوجها به إلى مقابر العائلة وسط بكاء أسرته.

وكانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية قد نجحت في العثور على جثمان الرضيع وانتشاله، بعد أن ألقاه شاب في مياه ترعة البحر الصغير في الدقهلية.

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد قيام مهتز نفسيا بإلقاء طفل رضيع في مياه البحر الصغير، بميزانية ميت عاصم بدائرة مركز منية النصر.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.

