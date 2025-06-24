وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى صدر المنصورة

أجرى الدكتور تامر مدكور وكيل صحة الدقهلية اليوم، جولة تفقدية بمستشفى صدر المنصورة اليوم شملت مختلف أقسام المستشفى، بهدف متابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة والاطمئنان على سير العمل.



وكان في استقباله الدكتور محمد السعيد، مدير مستشفى صدر المنصورة، حيث رافقه خلال الجولة التي شملت الأقسام الداخلية، العيادات الخارجية، قسم الأشعة، المعمل، وقسم حفظ الملفات الطبية، إلى جانب أقسام النساء المصابات بالالتهاب الرئوي، والحساسية، والدرن.



كما اطلع وكيل الوزارة على دفاتر المرضى، ومدى استكمال بيانات العلامات الحيوية، كما تبادل الحوار مع الأطباء حول بروتوكولات العلاج، واستمع إلى آراء المرضى واحتياجاتهم ومدى رضاهم عن مستوى الخدمة المقدمة.



وأبدى الدكتور تامر مدكور رضاه عن مستوى الأداء الطبي والتمريضي، والنظافة العامة بالمستشفى، مشيدًا بجهود العاملين وإخلاصهم في تقديم رعاية صحية متميزة.



كما شملت الزيارة تفقد العناية المركزة الجديدة التي من المقرر افتتاحها خلال الشهر المقبل، حيث استفسر زاتها وآلية العمل بها، واطلع على نظام التكويد الخاص بالملفات الطبية في قسم حفظ السجلات.



وعقب جولته، افتتح وكيل الوزارة فعاليات اليوم العلمي الأول لوحدة الحساسية والمناعة بالمستشفى، بحضور الدكتورة أمينة عبد المقصود، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة المنصورة، والدكتورة هبة وجيه، أستاذ الأمراض الصدرية المساعد بالجامعة.

وقد قام بتكريمهما تقديرًا لجهودهما العلمية ودورهما في دعم الكوادر الطبية وتطوير الخدمة داخل المستشفى.



وفي ختام الزيارة، قام الدكتور محمد السعيد، مدير المستشفى، بإهداء درع تذكاري للدكتور تامر مدكور تقديرًا لتشريفه المستشفى، ودعمه المستمر للمنظومة الصحية في الدقهلية.

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