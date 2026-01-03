للمرة الأولى.. نجاح جراحة دقيقة بالأمعاء لطفل مبتسر بطلخا المركزي بالدقهلية

18 حجم الخط

نجح الفريق الطبي بوحدة جراحة الأطفال بمستشفى طلخا المركزي في إجراء جراحة دقيقة بالأمعاء لطفل مبتسر لا يتجاوز وزنه كيلوجرامًا واحدًا، في سابقة تُجرى للمرة الأولى بمستشفيات الصحة بالدقهلية.

وكان الطفل يعاني من انسداد خلقي حاد بالأمعاء الدقيقة، تسبب في صعوبة شديدة في التغذية ونقص حاد بالوزن، الأمر الذي استدعى تدخلًا جراحيًا عاجلًا نظرًا لدقة الحالة وصغر وزن الطفل

نجاح جراحة دقيقة بالأمعاء لطفل مبتسر بطلخا المركزي

وذلك في إطار تعليمات الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وحرصه على دعم وتطوير الخدمات الطبية المقدمة داخل المستشفيات



إجراء استكشاف جراحي دقيق للبطن واستئصال الجزء المسدود

وتم إجراء استكشاف جراحي دقيق للبطن، مع استئصال الجزء المسدود من الأمعاء، ثم إعادة توصيل الأمعاء الدقيقة بنجاح تام، وسط جاهزية كاملة من الفريق الطبي والتجهيزي.

وأكدت مديرية الصحة أن الحالة العامة للطفل مستقرة وجيدة حاليًا بفضل الله، ويخضع للمتابعة الطبية اللازمة داخل المستشفى.



ووجّه الدكتور حمودة الجزار الشكر والتقدير للدكتورة لميس حمدي، مدير مستشفى طلخا المركزي، وللفريق الطبي المشارك في إجراء الجراحة، والذي ضم الدكتور شريف مدحت مدرس جراحة الأطفال، والدكتور مؤمن منصور عبد الجليل أخصائي جراحة الأطفال، والدكتور محمود سعد عبد العزيز أخصائي التخدير، بمشاركة المستر أحمد عمر شعبان فني التخدير، والممرضة ندى الحسينين شوقي مشرفة العمليات، وهيئة تمريض العمليات الممرضة بدرية عابدين الدسوقي والممرضة بدرية محمد عبد الحميد، إلى جانب الدكتور نهال سعد عبد السلام أخصائي الأطفال المبتسرين، والمستر محمد عصام محمد عثمان تمريض الحضّانة، مثمنًا ما بذلوه من جهد وكفاءة في التعامل مع حالة دقيقة وحرجة.

استمرار دعم المديرية للفرق الطبية المتميزة داخل مستشفيات



وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار دعم المديرية للفرق الطبية المتميزة داخل مستشفيات الصحة، وحرصها على توفير الإمكانات اللازمة للتعامل مع الحالات الحرجة والدقيقة.

