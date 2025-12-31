وكيل صحة الدقهلية يكشف لـ"فيتو" خطة تأمين احتفالات رأس السنة وخريطة العيادات المتنقلة

18 حجم الخط

كشف الدكتور حمودة الجزار وكيل صحة الدقهلية عن خطة المديرية ورفع درجة الاستعداد بجميع المنشآت الصحية على مستوى محافظة الدقهلية بمناسبة الاحتفال برأس السنة، عطلة الكريسماس.

غرف عمليات بصحة الدقهلية

وأوضح في تصريحات خاصة لـ “فيتو” أنه تم انعقاد لجنة الأزمات بالمديرية برئاسته، وتشكيل غرفة طوارئ (وقائي - علاجي) بالمديرية على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال جميع البيانات والمتابعة المستمرة لأي أحداث طارئة.

رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية



كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، والتنسيق مع جميع رؤساء المراكز ( المدن - الأحياء )، وانتشار فرق التواصل المجتمعي على أماكن التجمعات من المنتزهات ومحيط الكنائس للتوعية الصحية والإعلان عن أماكن تواجد فرق المبادرات الرئاسية المنتشرة بجانب الكنائس والحدائق العامة



فرق مبادرات الصحة العامة في محيط الكنائس

وشدد على تواجد فرق مبادرات الصحة العامة في محيط الكنائس أيام الأعياد والاحتفالات، وتواجد سيارات العيادات المتنقلة في أماكن التجمعات والحدائق العامة والمتنزهات، والتأكد من جاهزية فرق الانتشار السريع وتمركزها بكل ( مستشفي - إدارة صحية ) للتحرك الفوري عند تلقي اي بلاغ



وأشار إلي تمركز العيادات المتنقلة أمام الكنائس الكبري بجميع المراكز التابعة لمحافظة الدقهلية بها فرق طبية تقدم خدمات المبادرات الرئاسية، والتأكد من تدريب العاملين على خطة انقطاع التيار الكهربي والتأكد من كفاءة المولدات الكهربائية وتواجد المواد البترولية اللازمة للتشغيل .



وأوضح أن هناك لجنة الأزمات والكوارث بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية برئاسته وعضوية الدكتور تامر محمد الطنبولي ( وكيل المديرية للشئون الوقائية )، الدكتور السيد فاروق حسن ( وكيل المديرية للشئون العلاجية )، الدكتورة لمياء محمد امام ( مدير عام الطب الوقائي )، الدكتورة رباب السيد الدمناوي ( مدير عام الطب العلاجي )



كما تضم اللجنة الدكتورة مي عبد اللطيف جانو ( مدير عام إدارة الصيدلة )، الدكتورة مني المتولي علي عبده (مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة) الدكتورة نورهان عيد يونس (مدير المتابعة والتقييم )، الدكتورة نجلاء فتحي يس ( مدير إدارة الرعاية الحرجة، الدكتور جابر ممدوح السعيد ( مدير إدارة المستشفيات )، الدكتور محمد محمود فؤاد ( مدير إدارة العلاج الحر وغيرهم



كما تم تشكيل غرفة طوارئ بالإدارة العامة للطب الوقائي بالمديرية ، وتشكيل غرفة طوارئ بكل إدارة صحية وبرئاسة مدير الإدارة والوكيل الوقائي والتواصل الدائم بغرفة طوارئ المديرية على مدار الـ 24 ساعة ورفع درجة الاستعداد بجميع الاقسام الوقائية بتكليف النوبتجيات على مستوى الإدارات الصحية



ورفع درجة الاستعداد القصوى لجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة (وقائية - رعاية أولية)، واختيار مكتب صحة ثان المنصورة للعمل على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال حالات الوفاة بالمستشفيات، واستمرار تقديم جميع الخدمات الطارئة الوقائية خلال فترة الاحتفالات، ورفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية مع رفع درجة الاستعداد بجميع الاقسام العلاجية بالمديرية وتكثيف النوبتجيات على مستوى المستشفيات



كما تم تجهيز جميع العيادات المتنقلة بجميع المراكز تحت الإشراف المباشر لمدير الإدارة الصحية ومسئولية مسئولي العلاجي بالإدارة، ومراجعة كافة الشبكات ( السولار – الغازات – المولدات )، وتوفير أدوية ومستلزمات الطوارئ وأكياس الدم ومشتقاته بكميات اضافية، توفير مضادات السموم بالمستشفيات التي توجد بها مراكز علاج التسمم، توفير عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ، زيادة عدد الأطباء النوبتجية بقسم الطوارئ إلى الضعف، التأكد من وجود أطباء وفنيين الأقسام المعاونة ( الأشعة – المعمل – بنك الدم ) خلال فترة رفع درجة الاستعداد، تجهيز كافة اجهزة قسم الطوارئ والأقسام المعاونة للعمل بكفاءة.



ووجه بسرعة الإبلاغ عن المصابين الذين يتم استقبالهم بالمستشفى نتيجة الأحداث المشار إليها وكذلك تشخيصاتهم إلى إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، وعمل حصر لعدد خلايا حفظ الموتى الموجودة بكل مستشفى والإبلاغ عن أي أعطال فجائية فور حدوثها

• زيادة فنيي التسجيل الطبي بأقسام الطوارئ مع دقة التسجيل الطبي مع الابلاغ الفوري بجميع الحوادث الى ادارة الرعاية الحرجة والعاجلة، وإعداد جدول بالنوبتجيات (طوارئ - رعاية مركزية - حضانات..... ) وإرسالها إلى إدارة الرعاية الحرجة بالإدارة العامة للطب العلاجي بالمديرية مع متابعة تواجد الفرق الطبية على مدار الساعة من مدير المستشفى.

