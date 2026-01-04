الأحد 04 يناير 2026
جامعة المنصورة الأهلية ترفع الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه لـ العمالة اليومية

رئيس جامعة المنصورة
رئيس جامعة المنصورة الاهلية، فيتو
وافق المجلس الأكاديمى لـجامعة المنصورة الأهلية برئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس الجامعة، عن رفع الحد الأدنى للأجور ليكون 7000 جنيه مصري، للعمالة اليومية التابعة للشركات والجهات المتعاقدة مع الجامعة لتقديم خدمات الأمن والنظافة والخدمات اللوجستية المختلفة، اعتبارًا من الأول من يناير 2026.

جامعة المنصورة الأهلية ترفع الحد الأدنى للأجور7000جنيه لـ العمالة اليومية التابعة للشركات والجهات المتعاقدة مع الجامعة


وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعمًا لجهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المعيشي.

 

تحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بالأوضاع المعيشية للعاملين


ويأتي هذا القرار تأكيدًا على حرص جامعة المنصورة الأهلية على الارتقاء بالأوضاع المعيشية للعاملين، والالتزام التام بتوجيهات القيادة السياسية من أجل العدالة الاجتماعية وتحسين المستوي المعيشي والاستقرار.

 

ترسيخ بيئة عمل عادلة ومستقرة تضمن الكرامة الإنسانية


وأكد رئيس الجامعة التزام الجامعة الكامل بتطبيق القرار بالتنسيق مع الجهات المتعاقدة، بما يكفل حفظ حقوق العاملين، ويعكس الدور المجتمعي للجامعة في دعم السياسات الوطنية، وترسيخ بيئة عمل عادلة ومستقرة تضمن الكرامة الإنسانية وتحفز على الأداء المتميز.

