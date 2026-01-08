السوبر الفرنسي، باريس سان جيرمان يتقدم على مارسيليا بهدف في الشوط الأول

18 حجم الخط

تقدم فريق باريس سان جيرمان على نظيره مارسيليا، بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الخميس، على ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت مباراة في نهائي كأس السوبر الفرنسي 2026.

وافتتح عثمان ديمبلي التسجيل لـ باريس سان جيرمان في الدقيقة 13.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد مارسيليا

في حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه.

في خط الدفاع: نونو مينديز، ويليان باتشو، ماركينيوس، وارين زائير إيمري.

في خط الوسط: فابيان رويز، فيتينيا، جواو نيفيز.

في خط الهجوم: خفيشاكفاراتسخيليا، عثمان ديمبيلي، ديزيري دوي.

تشكيل مارسيليا ضد باريس سان جيرمان

في حراسة المرمى: جيرونيمو رولي.

في خط الدفاع: بينجامين بافارد، بيلاردي، فاكوندو ميدينا.

في خط الوسط: تيموثي وياه، بيير إيميل هويبيرج، جيفريكوندوجبيا، إيمرسون.

في خط الهجوم ماسون جرينوود، جويري، إيجور بايكساو.

وتحمل مباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا اليوم في نهائي السوبر الفرنسي طابعًا ثأريًا للفريق الباريسي.

ويسعي سان جيرمان لرد اعتباره من خسارته الوحيدة في الدوري الفرنسي هذا الموسم أمام مارسيليا، بهدف دون رد، في لقاء الجولة الخامسة الذي أقيم على ملعب "فيلودروم" يوم 22 سبتمبر الماضي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي

وتقام مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي 2026، اليوم الخميس 8 يناير 2026، على ملعب جابر الأحمد الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات كأس السوبر الفرنسي 2026، مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي 2026 تنقل عبر شاشتها،وخصصت الشبكة قناة beIN Xtra 1 لمتابعة اللقاء.

ويفتقد باريس سان جيرمان أمام مارسيليا جهود كلا من النجم المغربي أشرف حكيمي بسبب تواجده مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا، إلى جانب غياب الحارس الروسي ماتفي سافونوف بداعي الإصابة.

ويمتلك باريس سان جيرمان تاريخ عريض في كأس السوبر الفرنسي إذ يتصدر قائمة الأندية الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 13 بطولة، من بينها آخر ثلاثة مواسم متتالية، بينما خسر النهائي خمس مرات، كان آخرها عام 2021.

في المقابل، توج مارسيليا بالكأس 3 مرات أعوام 1971 و2010 و2011، وخسره في ثلاث مناسبات أخرى.

