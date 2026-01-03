السبت 03 يناير 2026
تجديد حبس المتهم بخطف رضيع وإلقائه في ترعة بالدقهلية

قررت نيابة منية النصر بمحافظة الدقهلية  تجديد  حبس المتهم في واقعة إلقاء رضيع في مياه ترعة البحر الصغير بقرية ميزانية عاصم، 15 يوما على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.

 

تجديد حبس المتهم بإلقاء رضيع في ترعة 15 يوما 

وكان شاب يدعى “أ. إ. س”، 22 سنة قام بإلقاء طفل رضيع في مياه البحر الصغير، بميزانية ميت عاصم بدائرة مركز منية النصر.

 

تفاصيل ارتكاب الجريمة 

حيث تسلل الشاب إلى المنزل المجاور له، وقام بالدخول إلى غرفة الطفل الرضيع الذي يبلغ عمره 14 يوما أثناء نوم الأسرة، ثم توجه به إلى ترعة البحر الصغير، وقام بإلقائه في المياه.

 وكان شيع أهالي ميت عاصم مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، جثمان رضيع ألقاه مهتز نفسيا في ترعة البحر الصغير بمنية النصر.

وفي مشهد إنساني مؤثر في منية النصر بالدقهلية خرجت الجنازة حيث حمل الأب الرضيع متوجها به إلى مقابر العائلة وسط بكاء أسرته.

وكانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية قد نجحت في العثور على جثمان الرضيع وانتشاله، بعد أن  ألقاه شاب  في مياه ترعة البحر الصغير في الدقهلية.

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد قيام مهتز نفسيا بإلقاء طفل رضيع في مياه البحر الصغير، بميزانية ميت عاصم بدائرة مركز منية النصر.

 

تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.

